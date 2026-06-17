Bakambu, protagonista con RD Congo de la segunda gran hazaña del Mundial 2026

Los 'Leopardos' empatan a uno contra Portugal en su debut en una gran cita con la nueva denominación del país; el todavía delantero verdiblanco disputa 85 minutos y goza de dos de de las mejores ocasiones de la segunda parte para haber aumentado la gesta en Houston

La República Democrática del Congo ha protagonizado la segunda gran sorpresa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y Japón, tras el empate cosechado por su vecina Cabo Verde ante España el pasado lunes. De esta forma, los 'Leopardos' han sumado su primer punto en una magna cita balompédica (con su actual denominación, pues Zaire, el país del que surge, participó en la edición de 1974). Ha sido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que se adelantó a los seis minutos con un testarazo de Joao Neves, aunque los azulinos igualaron al filo del descanso, ya en el quinto de alargue, por medio de otro remate de cabeza de Yoane Wissa.

El todavía delantero del Real Betis Cédric Bakambu fue titular en el combinado centroafricano y fue sustituido ya en el minuto 85 por Simon Banza. El de Yvry-sur-Seine anduvo bastante activo y protagonizó un encuentro de menos a más, gozando en la segunda parte de dos de las mejores ocasiones de los de Sébastien Desabre para hacer el 1-2. Sobre todo la del minuto 57, cuando, en posible falta sobre Bruno Fernandes, todo sea dicho, recuperó un balón dentro del área lusa para disparar con la derecha y que el poste repeliera el balón. Ya en el 77, condujo una contra que abriría a la izquierda para la devolución de Edo Kayembe y su lanzamiento ajustado de primeras desde la frontal.

Con pleno de regates exitosos (2/2), el atacante cayó dos veces en fuera de juego, aunque aseguró al máximo el pase en el último tercio del campo (6/6). Un pase clave, los dos intentos sin puntería antes mencionados, un 67% de duelos ganados (6/9, el 75% de los aéreos y el 60% de los terrestres) completan el despliegue del franco-congoleño, que realizó una sola falta en el desempeño de sus funciones y, eso sí, recuperó dos balones para su selección, aportando mucho juego de espaldas, generando segundas jugadas y demostrando que, quien tuvo, sigue reteniendo todavía.

No renovará en La Cartuja y buscará equipo tras el Mundial

Termina contrato el próximo 30 de junio de 2026 con el Real Betis y no renovará en La Cartuja un Cédric Bakambu que quiere tomarse con paciencia el siguiente y casi seguro último paso de su carrera deportiva. A sus 35 años, el delantero congoleño ha jugado ya en Sochaux, Bursaspor, Villarreal CF, Beijing Cuoan, Olympique de Marsella, Olympiacos, Al-Nasr, Galatasaray y el conjunto verdiblanco, analizando dentro de unas semanas junto a sus asesores de la agencia AS1 las opciones que se le presentan para formalizar un contrato reseñable más. Mientras tanto, hace historia con la RD Congo, con la que ha marcado 21 goles en 70 partidos.