Un 'bético del universo' de Venezuela animando a España en México: "El 'manquepierda' es una sensación desde chiquito"

Un aficionado verdiblanco con la camiseta de Isco sorprendió a propios y extraños por las calles de Guadalajara, aunque no era el único, pues la Peña Bética de Miami decidió recorrer los 2.400 kilómetros que les separaban para asistir al España-Uruguay y animar a la 'Roja' para ser primera de grupo

La selección española venció por la mínima la pasada madrugada a Uruguay para confirmar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugó en Guadalajara, capital de Jalisco, donde no sólo se vieron camisetas rojas, blancas (la segunda equipación de Adidas para el combinado de Luis de la Fuente está haciendo furor), celestes o azules, sino también verdiblancas. Francisquito, un aficionado del Real Betis llegado desde Venezuela, respaldó al combinado nacional ibérico junto a sus compañeros de la Peña Bética de Miami, la número 372 de la amplia nómina heliopolitana (fundada en 2009), que recorrieron 2.400 kilómetros hasta México.

"Soy bético porque sí, porque el Betis, el 'manquepierda', es una sensación desde chiquito. Mi mi entrenador de fútbol era del Betis en Venezuela y ahorita soy del Betis a muerte", apuntaba con una sonrisa el peculiar hincha ante las cámaras de DAZN, donde confesaba que su jugador favorito de la plantilla que adiestra Manuel Pellegrini es "Isco Alarcón, por supuesto", mostrando a su espalda el '22' y el nombre del costasoleño. "Soy un bético del universo, como dicen", presume quien comparte nombre de pila con el mediapunta ex del Real Madrid, que sacó una sonrisa pese al mal momento que viven sus compatriotas por culpa de los terremotos.

"Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar pendiente de ellos", zanjaba Francisquito, que ha visto desde la distancia cómo cientos de venezolanos mueren y otros muchos salen heridos por los estragos de dos seísmos que asolaron su país, no dudó en entonar el himno del Real Betis para demostrar que no llevaba el escudo de las trece barras en el pecho por figurar simplemente: "Aquí estamos todos para cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda con esta afición, que aunque últimos estuvieran, siempre te ven campeón. ¡Betis! ¡Betis! ¡Betis!".

Su favorito para ganar el Mundial

"Me gustaría que fuera España, pero después del primer partido (0-0 ante Cabo Verde) está difícil. Este... pero sí, voy con España a morir", respondía el aficionado bético de Venezuela cuando la entrevistadora le preguntaba por su favorito para ganar el Mundial, que la 'Roja' no se apunta desde Sudáfrica 2010. Ahora, el combinado de Luis de la Fuente se verá las caras en la primera eliminatoria con Argelia o Austria. Será el próximo jueves 2 de julio en Los Angeles a las 21:00 hora española, horario ya del resto de los partidos hasta una hipotética final, esquivando siempre a la vigente campeona, Argentina, hasta entonces.