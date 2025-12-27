La eufórica aventura de un brasileño enamorado del Betis: desde Sao Paulo a La Cartuja para vibrar con "el mejor himno del fútbol español"

"El brasileiro más bético que hay", se titula el vídeo que ha compartido en Instagram el creador de contenido Arthur Santos con la sorpresa que le dio a su padre y que éste no va a olvidar en toda su vida

"Béticos del universo...". Con esta famosa interpelación empezaba a dirigirise a la afición Manuel Melado, el histórico 'speaker' del Real Betis, quien no exageraba tanto en su apelativo. Hay aficionados verdiblancos en todos los rincones habitados en el mundo conocido. Incluso, muchos de ellos puede que ni aún lo hayan descubierto. Nunca es tarde para enamorarse de este club. La última demostración viene protagonizada por un apasionado hincha brasileño, natural de Sao Paulo, que se enamoró de la entidad de las trece barras mucho antes de la llegada de su paisano Antony Matheus dos Santos y cuya eufórica primera experiencia en el Estadio de La Cartuja está siendo compartida en redes sociales.

El encargado de darle difusión es su hijo, Arthur Santos, un creador de contenidos brasileño que habla de fútbol para sus seguidores y que acompañó a su padre en su ilusionadísimo viaje hasta Sevilla para presenciar el último encuentro oficial de este 2025 para el Real Betis, que para mayor regocijo concluyó con la goleada por 4-0 ante el Getafe CF en el choque correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado el pasado domingo día 21 de diciembre. En el vídeo compartido en su perfil de Instagram, ha dejado constancia de la euforia con la que su padre celebraba cada uno de los tantos ataviado con la camiseta verdiblanca de la pasada campaña 24/25.

La historia de "El brasileiro más bético que hay"

"Mi padre es hincha del Betis. Mi padre es brasileño, como yo, pero desde que empecé a grabar vídeos en redes sociales tiene la ilusión de ir al campo del Betis. Está todo el rato diciendo que su corazón está dividido entre el Corinthians y el Betis. Ahora que estamos aquí en España, voy a cumplir su sueño de ir a un partido del Real Betis Balompié", explica Arthur en un vídeo en el que se ve a su progenitor con una sonrisa de oreja a oreja que le ilumina todo el rostro y que asiente con un "¡Vamos!", entre abrazos de gratitud para su hijo.

"Mi padre no sabe hablar español, pero eso no fue un problema", continúa mientras el vídeo se traslada ya a las gradas de La Cartuja, con un semblante aún más emocionado si cabe. "¡Mira su cara escuchando el himno del Betis!", relata demostrando haber hecho los deberes antes de viajar con una analepsis en la que se les ve a ambos ensayando la letra para poder cantarlo en el campo.

"Aquí estamos todos 'pa' cantarte tu canción...". "¡El mejor himno del fútbol español!", grita a cámara mientras entona el "Luz en la mañana, por la noche quejío y quiebro" y el "Betis, mucho Betis, en el mundo lo que más quiero", antes de asegurar que no veía a su padre tan feliz "desde la Libertadores de 2012 (que ganó Corinthians)". "Después de este resultado (4-0), mi padre vuelve a Sao Paulo como un bético más", apostilla para cerrar el vídeo mostrando la celebración del cuarto tanto ante el Getafe, obra del Cucho Hernández para redondear la fiesta abierta con un doblete de Aitor Ruibal y una diana de Pablo Fornals.