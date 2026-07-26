El Betis acuerda el traspaso de Moha Hamdoume con beneficios de una futura venta

El central marroquí pondrá rumbo al Getafe después de una sola campaña en el filial, en la que fue de más a menos; el Betis se guarda un porcentaje de su pase

Moha Hamdoune se convirtió en el primer fichaje del Betis para el filial en el verano pasado tras adelantarse a los numerosos clubes que estaban interesados en el central marroquí por su progresión.

Así, los verdiblancos alcanzaron un acuerdo con la Balompédica Linense por una pequeña cantidad para el traspaso del defensa, que firmó hasta el 30 de junio de 2029, con vistas a que Pellegrini lo vigilara muy de cerca.

Sin embargo, su aventura en Heliópolis tan solo ha durado una temporada tras el descenso a Segunda Federación y no haber contado con el protagonismo esperado en el filial verdiblanco, lo que ha provocado que ponga fin a su efímera etapa como verdiblanco.

Hamdoune se marcha al Getafe tras un acuerdo entre clubes

En este sentido, el internacional sub 20 con Marruecos saldrá del Betis tras una sola campaña y, como asegura, la cuenta Talento Base, pondrá rumbo a la cantera del Getafe.

Un acuerdo que no reportará un ingreso directo para las arcas béticas, pues a priori, es sin coste, si bien el Betis se asegura la posibilidad de hacer caja al reservarse en el contrato un porcentaje de una futura venta.

Pese a estar a las órdenes de Medina desde el principio de la pretemporada, Moha Hamdoune tardó en entrar sus planes, si bien cuando lo hizo se asentó en el equipo encadenando siete titularidades consecutivas, hasta finales de noviembre.

Fragoso lo condenó al ostracismo

Sin embargo, la llegada de Dani Fragoso al banquillo cambió radicalmente su rol en el equipo, pues, tras incluirlo en el once en su debut, solo volvió a entregarle la camiseta de titular en dos ocasiones más para después sumirlo en el ostracismo. En total, Moha jugó 951 minutos como verdiblanco repartidos en 14 partidos.

No en vano, desde la titularidad con el Europa el 14 de marzo, Moha Hamdoune solo disfrutó de dos minutos y no fue convocado en los últimos cinco duelos, reflejo de que Fragoso apostó por otros futbolistas, por lo que no tiene cabida en el remodelado nuevo proyecto en busca del ascenso.

Además, a pesar de que llegó con la vitola de posible alternativa para la zaga del primer equipo si se dieran las circunstancias, en ningún momento fue tenido en cuenta por Manuel Pellegrini en sus listas. Sí lo llamó para algunos entrenamientos.

Ahora, Hamdoune tendrá una nueva oportunidad en el filial azulón, que compite en la misma categoría, Segunda RFEF que el Betis Deportivo, pero no en el mismo grupo.