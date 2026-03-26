El Betis presenta su nueva camiseta inspirada en las fiestas primaverales

La Alameda de Hércules ha sido testigo de la presentación de la nueva camiseta del Real Betis, que la lucirá en la previa del encuentro frente al RCD Espanyol, siendo esta un fiel reflejo de la primavera sevillana en verdiblanco

La primavera sevillana es uno de los elementos característicos que define a esta tierra, ya que el buen tiempo acompañan a las distintas fiestas que se celebran. Sin ir más lejos, estamos a las puertas de la celebración de una de las fiestas más reconocidas de la ciudad, como es la Semana Santa. Esta es la antecesora también de la famosa "Feria de Abril", por lo que son muchos los eventos que hacen que estos días Sevilla sea un auténtico epicentro festivo. Eso bien lo sabe el Real Betis, que ha querido brindar homenaje a esa "primavera sevillana" a través de una nueva camiseta.

En la céntrica Alameda de Hércules ha sido presentada esta nueva camiseta del Real Betis, cuyo eje creativo gira en torno a la obra realizada por el artista sevillano Agustín Israel Barrera. El acto ha sido presentado por el periodista y escritor sevillano Julio Muñoz 'El Rancio', estando también presente el propio autor. También ha tenido la oportunidad al acto el futbolista Héctor Bellerín. La camiseta se encuentra inspirada en el arte pop, con un lenguaje narrativo profundamente andaluz y sevillano, y una iconografía festiva, el diseño refuerza la conexión existente entre el Real Betis y la ciudad, haciendo continuos guiños a su historia, sus símbolos, sus mitos y sus tradiciones más representativas. Varias son las figuras que aparecen en la misma: Rafael Gordillo, Curro -mascota de la Expo 92-, Palmerín, Joaquín y un balón con el dorsal número 26, siendo este un claro guiño a Miki Roqué.

También son otras nombres importantes que destacan, teniendo El Pali y Kiko Veneno un sitio de oro en la camiseta. También se puede observar tanto a un nazareno con capirote verde como a un flamenco con lunares de color rosa. Toda esta narrativa transcurre dentro de la ciudad, con una recreación de su skyline con la Plaza de España, Avenida de La Palmera, La Giralda, Las Setas y recorrido final en la Cartuja, con el Puente del Alamillo y Torre Sevilla. Un reflejo fiel de todo lo que la camiseta pretende transmitir.

La camiseta presentada será lucida por los jugadores verdiblancos en el calentamiento del encuentro frente al RCD Espanyol, habiendo más productos dentro de la colección, llegando a existir camisetas de algodón, láminas, bolsas de tela, abanicos y tazas. Sin lugar a duda, la mejor ocasión para poder llevar a gala todo lo que significa la primavera sevillana, aunque con claras referencias a todos esos elementos que el Betis lleva por bandera.