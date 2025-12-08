Diego Forlán, admirador perpetuo de Pellegrini: "Es increíble; ahora, gana el derbi al Sevilla con autoridad"

El ex delantero uruguayo destaca que el míster chileno, que lo dirigió en el Villarreal, ha hecho historia en todos los equipos por los que ha pasado en España

"La verdad es que es increíble. Imagínate, ganar ahora El Gran Derbi al Sevilla FC, con todo lo que le ha costado llegar al Real Betis hasta ahí. Cuando yo estaba en LaLiga era difícil pensar que los verdiblancos iban a vencer en el Ramón Sánchez-Pizjuán con autoridad. Pero lo de Pellegrini va más allá de lo del Betis; efectivamente, logró algo increíble con el Villarreal CF en el que estuve, pero también con el Málaga CF y, obviamente, con el Real Madrid. Hizo un 'campañón', con casi 100 puntos, pero, claro, enfrente tenía a uno de los mejores 'Barças' de la historia". Quien así se expresa es Diego Forlán, mítico delantero amarillo y del Atlético de Madrid, que ha concedido una entrevista al diario 'Mediterráneo' a cuanta de la coincidencia de su país y antigua selección, Uruguay, con España en el mismo grupo de la fase final del próximo Mundial de 2026, que se celebrará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Justo cuatro años antes de una edición que tendrá a la nación charrúa, como a Argentina, Paraguay, como sedes de los partidos inaugurales de sus combinados en conmemoración del centenario de la primera cita de este nivel.

Sabe de lo que habla el rubio ex artillero, que consiguió la primera de sus dos Botas de Oro (la de la temporada 2004/2005) como castellonense, merced a sus 25 goles y una asistencia en 38 partidos, mientras que la segunda, en la 2008/2009, ya fue como colchonero (35+11 en 45 citas). Le faltaron títulos, pero no aprendizaje a las órdenes del 'Ingeniero', con el que alcanzó unas semifinales de la Champions League, donde fue eliminado por el Arsenal, y unos cuartos de final de la Copa de la UEFA.

Cambió la Premier por LaLiga por el 'Ingeniero'

"Estaba feliz en el Manchester United. Era uno de los mejores clubes del mundo en ese momento, con Ferguson y una notable nómina de compañeros. Tuve la oportunidad de salir campeón de la FA Cup, la Premier, la Community Shield... Pero llegó un momento en el que decidí que quería tener más minutos. La idea de ir a LaLiga siempre me gustó mucho. Apareció el Villarreal y me encantó la idea, sabiendo que el Villarreal no era el de hoy en día. El proyecto me convenció, sobre todo por quienes estaban detrás, como Manuel Pellegrini, y jugadores que luego se sumaron para unos años increíbles. Fue una muy buena decisión", recuerda el montevideano, de 46 años, que se dedica ahora a ejercer el tenis de forma profesional y a enseñarlo.