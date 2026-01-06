El enfado de Bartra y Natan con Vinícius en el Real Madrid - Real Betis, ante las cámaras de El Día Después: "Siempre te tiras, hermano"

Las imágenes muestran la compleja tarde que el controvertido atacante madridista tuvo en el partido ante los verdiblancos. No sólo se llevó broncas de sus rivales, su propio entrenador también le gritó desde la banda y el Santiago Bernabéu le despidió con pitos

El Real Madrid tuvo un plácido inicio de 2026, ya que empezó el año goleando por 5-1 al Real Betis, pero Vinícius Junior arranca enero acentuando la línea decreciente que dibujó en un decepcionante 2025. Desde que se quedó compuesto y sin Balón de Oro, el brasileño está muy apagado. Xabi Alonso le abroncó al nítido grito de "¡Que presiones, hostia!" y la grada del Santiago Bernabéu le despidió con pitos que censuran un bajo rendimiento salpimentado con su siempre controvertida actitud sobre el campo. No fueron los únicos que le echaron la bronca al '7' blanco, quien también enfadó bastante a los dos centrales visitantes.

La difícil tarde de Vinícius: se llevó broncas de Xabi Alonso, Bartra, Natan y de la grada del Santiago Bernabéu

Las cámaras del longevo programa 'El Día Después', de Movistar+, captaron el pique que mantuvieron con Vinícius los jugadores del Betis Marc Bartra y Natan de Souza. Todo nace en el minuto 65, cuando el internacional con la 'canarinha' se deja caer dentro del área ante el limpio despeje del catalán, quien inmediatamente se gira para recriminarle el 'piscinazo'. "Levántate, subnormal" le grita acompañando sus palabras con un inconfundible gesto con su mano y con un rostro poco amigable. Al '5' ya le pitaron un penalti más que cuestionable ante el FC Barcelona y no quería volver a pasar por lo mismo.

La acción sigue con una salida en transición y, mientras Vinícius se defiende recordándole los tres goles de ventaja del Real Madrid, el 'Cucho' Hernández marca su décimo gol, acortando así diferencias en el marcador. Bartra cierra puños, levanta brazos y grita "¡Vamos!" sin apartar la mirada del siempre replicante brasileño: "Vamos 3-1, ¿qué quieres". El zaguero verdiblanco se vuelve a acercar para explicarle lo mismo, de manera mucho más tranquila pero igual de firme: "Que siempre te tiras, hermano; siempre te tiras, siempre...". En esas entra en escena Natan, quien primero intenta tranquilizar a su compatriota para acabar desistiendo: "Es él, siempre es él". También pasa por allí Antony dos Santos, que se limita a poner su mano sobre el hombro del polémico atacante merengue.

Xabi Alonso valora el buen partido de Vinícius contra el Betis y pide unidad tras los silbidos al brasileño

"Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos para apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", respondió Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al partido contra el Betis, al ser preguntado por los pitos a Vinícius cuando dejó su sitio a Mastantuono en el minuto 77', antes de los dos últimos tantos del Real Madrid para completar el 5-1.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado sacar una tarjeta (a Ángel Ortiz) y que ellos cambiaran a su lateral derecho (Héctor Bellerín entró tras el descanso). Es insistente, aporta al equipo y a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Ahora nos vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", señaló el míster tolosarra, reclamando unidad y confianza tras un primer tramo de temporada de lo más turbulento por Chamartín.