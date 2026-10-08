Gesto solidario del Betis con la donación de porterías a dos colegios de Guinea Ecuatorial

El Betis, a través de su Fundación, ha donado juegos de porterías a dos colegios de Bata, en Guinea Ecuatorial, dentro de su programa 'Sumando en Educación'

La Fundación Real Betis Balompié continúa con sus acciones solidarias con el fútbol como base y, en esta ocasión, ha realizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas, la donación de juegos de porterías a los colegios Kisito-Vedruna y Santo Ángel, ambos situados en Bata, Guinea Ecuatorial.

De esta manera, como informa la entidad verdiblanca, "la entrega de estas porterías permitirá a los alumnos de ambos centros disponer de nuevos recursos para la práctica del fútbol, favoreciendo el acceso al deporte y generando espacios para el juego, la convivencia y el aprendizaje".

Proyecto con la colaboración de Benjamín Zarandona

Esta iniciativa "da continuidad al compromiso de la Fundación con Guinea Ecuatorial, país en el que desde hace más de nueve temporadas desarrolla, junto al exjugador verdiblanco Benjamín Zarandona, el proyecto 'Sumando en Educación', haciendo llegar material deportivo a niños y niñas del país y promoviendo el fútbol como herramienta para la transmisión de valores.

"Esta acción se enmarca en el trabajo que la Fundación Real Betis desarrolla dentro de su Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo, a través del que impulsa iniciativas deportivas y educativas dirigidas a niños y jóvenes en distintos países", explica el club heliopolitano, que resalta la expansión heliopolitana en su labor solidaria.

La Fundación hace "Betis por el mundo"

"Con esta nueva donación, la Fundación Real Betis Balompié vuelve a hacer Betis por el mundo, acercando el fútbol a nuevos espacios y reforzando su compromiso con la infancia y con la cooperación internacional", expresa la entidad de La Palmera, que destaca los valores trasladados con estas iniciativas.

"La humildad, el compromiso, el espíritu de equipo, la honestidad y el afán de superación son algunos de los valores del Real Betis que se trasladan a través de estas acciones, utilizando el deporte como vehículo para contribuir al desarrollo personal de los más jóvenes", explica el Betis.