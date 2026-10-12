Grave frenazo por lesión para Rodri Sánchez tras 17 goles y 35 asistencias con el Al-Arabi

Primera contingencia física del extremeño en Qatar, donde bate récords de participaciones en goles (0,8 por partido) y ha reabierto el debate sobre el periodo de permanencia en el país necesario para nacionalizar a un jugador extranjero; tendrá que pasar por el quirófano y estar varios meses fuera

Apenas se había perdido un par de partidos desde que aterrizara en Doha a finales del verano de 2024. Traspasado por algo más de ocho millones de euros, bonus incluidos, por parte del Real Betis al Al-Arabi, se convirtió enseguida Rodri Sánchez en pieza clave en Qatar, con una producción digna de elogio, por más que la QSL no sea un torneo de primer nivel. El internacional español sub 21, de hecho, ha reabierto el debate en el país sobre la exigencia a los extranjeros de permanecer cinco años ininterrumpidos para obtener la doble nacionalidad y poder representar a la nación asiática, como desvelaba en ESTADIO Deportivo el propio seleccionador, Julen Lopetegui.

Con casi 0,8 participaciones de gol cada 90 minutos, el de Talayuela se ganó a pulso su reciente renovación y mejora de contrato, que le ata desde el pasado verano hasta 2030 con los 'red devils'. Y es que ha marcado 17 goles y brindado 35 asistencias en 67 partidos oficiales según los registros, que nunca son fáciles de encontrar y contabilizar, juntando sus presencias en la Qatar Stars League, la QSL Cup (Ooredoo) y la Amir Cup. Sólo descansó, que conste, ante el Al-Waab y el Al-Sadd en el segundo de los torneos citados, pero nunca hasta la fecha por una lesión, sino sólo por fatiga muscular u otras cuestiones coyunturales. Hasta ahora.

Parte médico de Rodri Sánchez: qué lesión sufre y cuánto estará de baja

Según informaba el propio Al-Arabi este domingo, Rodri Sánchez "ha sufrido una lesión en el tobillo y, tras someterse a las pruebas médicas necesarias, se ha decidido que se someta a una intervención quirúrgica en los próximos días. La duración de su baja se determinará en función de su estado de salud y de su respuesta al programa de tratamiento y rehabilitación tras la operación. Le deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación y que vuelva pronto a los terrenos de juego". Sin duda, un inoportuno frenazo, el primero desde que abandonara Heliópolis, que le tendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.

Se trata, además, de la primera contingencia física relevante en la carrera del extremeño, que no tuvo que parar casi nunca por una lesión de consideración en sus 127 encuentros como verdiblanco (con ocho goles y 15 asistencias por cierto en su haber). Se quedó sin convocar varias veces entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, pues encadenó un problema en la pantorrilla con otro, como ahora, de tobillo cuando ya regresó y recuperó el ritmo, pero fueron 11 y 19 días, respectivamente, con baja médica. Paró otros diez días a finales de 2023 por una contractura muscular. Estos 2-3 meses que a priori faltará constituyen, por tanto, la peor noticia en muchos años para el '10'.