Insisten con Pablo Marí... a corto o a medio plazo

Desde Italia apuntan que los verdiblancos mantienen su interés por el central zurdo de la Fiorentina, ahora indiscutible pero con dudas a partir del verano que viene

Sonaba extraño en un primer momento que vincularan para enero a Pablo Marí con el Real Betis, aunque desde Italia insisten en el seguimiento verdiblanco al veterano zaguero de Almussafes, que se ha asentado en la titularidad atrás con la Fiorentina. A sus 32 años, el canterano del RCD Mallorca afronta su tercera aventura en la Serie A tras el paso por Udinese y Monza, además de haberse convertido en un trotamundos desde que lo reclutara el Manchester City del Nàstic de Tarragona: Girona FC, NAC Breda, Deportivo de La Coruña, Flamengo, Arsenal... Con gran salida de balón y poderío aéreo gracias a su 1,93, acumula ya 1.147 minutos como viola, aunque 'Tuttomercatoweb' lo sigue viendo fuera de la Toscana a corto plazo (en el mercado invernal) o medio (en verano).

La irregularidad del proyecto en Florencia (colista del torneo italiano), de capa caída también en la Conference League y deseando tirar la Coppa (a finales de enero se enfrenta al Como 1907 en octavos de final), tanto el propio Pablo Marí como el dueño de su pase tienen serias dudas acerca de su continuidad allí, firmada únicamente hasta el 30 de junio de 2026, aunque existe una cláusula unilateral que puede extenderlo hasta 2027. La reciente dimisión del ya ex director deportivo de la 'Fiore' y su mentor, Daniele Pradè, habría decantado la balanza, según algunas informaciones, del lado de su adiós, que a coste cero lo convierte en un jugador apetecible por experiencia y calidad.

Un horizonte cerrado salvo sorpresas

El Real Betis tiene ahora mismo en nómina a cuatro centrales con los que cuenta, mezclados en una perfecta posología: dos diestros y veteranos, dos zurdos y jóvenes. Por el flanco derecho del eje de su retaguardia, Marc Bartra (34 años) es titularísimo para Manuel Pellegrini tras superar hace dos cursos una grave lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. El catalán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Ahora quizás en último lugar de la rotación tras una dolencia muscular importante a finales de la 24/25 de la que tuvo una recaída, Diego Llorente (32) acaba uno después (2028). De mayor duración son las vinculaciones de Natan de Souza (24) y Valentín Gómez (22), los dos con lo que queda de ejercicio y cuatro más ligados a la entidad de Heliópolis. Eso sí, con muchos pretendientes, hasta el punto de que, como desveló ESTADIO Deportivo en exclusiva, por el brasileño se llegaron a rechazar de la Premier League la friolera de 27 millones de euros, exigiendo el cuadro verdiblanco unos 45 millones que podrían darle en cualquier momento o aproximarse, visto el rendimiento del '4'.