"Interesante reunión" entre los jugadores del Real Betis y LaLiga: "Hemos tocado temas sensibles con el objetivo de avanzar"

La zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol ha sido el escenario de este productivo y cordial encuentro que ha contado con la visita del exportero Roberto Jiménez para hablar en nombre de la patronal

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este martes, después de gozar el lunes de un merecido día de descanso tras imponerse por 1-2 al RCD Mallorca en Son Moix y enlazar su tercera victoria consecutiva en LaLiga EA Sports en la noche del pasado domingo. La plantilla verdiblanca estaba citada en las instaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para saltar a los terrenos de juego en torno a las 10:30 horas, pero luego ha habido un retraso de una media hora antes de comenzar a preparar el duelo de la jornada 24 que afrontará el próximo sábado ante el Rayo Vallecano en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Antes de empezar a ensayar la cita contra el conjunto franjirrojo, los futbolistas de la plantilla verdiblanca han recibido una visita de LaLiga para darles una charla que ha sido el motivo de ese retraso a la hora de saltar al césped de las instalaciones de Los Bermejales. La charla, como él mismo ha explicado en sus redes sociales, la ha impartido el exportero Roberto Jiménez.

Productiva reunión entre Roberto Jiménez, representante de LaLiga, y los jugadores del Real Betis

"Hoy he pasado la mañana en la casa del Real Betis Balompié y he tenido una charla muy interesante con los jugadores. Sabía que sería un rato especial por el número de amigos y de excompañeros que tengo en este equipo", explica el ya retirado cancerbero, que ha desvelado también que han tenido "la oportunidad de tocar temas sensibles con el objetivo de avanzar y de acompañarles mejor en su recorrido en LaLiga.

"Me voy contento y satisfecho, con muchas ideas que refuerzan la dirección en la que creo que tenemos que ir. Gracias, Real Betis Balompié, por el trato inmejorable y la predisposición. Seguimos", ha finalizado su publicación de gratitud el que fuera meta del Atlético de Madrid, Nástic de Tarragona, Recreativo de Huelva, Real Zaragoza, Benfica SL, Olympiacos FC, RCD Espanyol, Málaga CF, West Ham United, Deportivo Alavés y Real Valladolid, entidad en la que colgó los guantes en el verano de 2022 poniendo fin a su larga trayectoria defensiva.

Tras la publicación de Roberto Jiménez en su cuenta de Instagram, varios futbolistas de la plantilla verdiblanca han respondido devolviendo la cordialidad con la que se había despedido el madrileño después de este productivo encuentro al que ha acudido como representante de la patronal que preside Javier Tebas. El exportero, además, ha visitado las instalaciones y ha compartido fotografías junto al mural de los jugadores que han vestido la camiseta de la selección española absoluta mientras militaban en el Real Betis. "Un grande", le dice Marc Roca, su excompañero en el Espanyol. Con corazones verdes le responde Pablo Fornals, con quien compartió vestuario en el West Ham inglés.