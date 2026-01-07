La petición a los Reyes Magos que ha emocionado a Isco Alarcón y a Sara Sálamo: "Hemos hecho la misma carta"

Una publicación del usuario de X 'El Mago de las Botas Blancas' en este pasado 6 de enero resume a la perfección el sentir de la afición verdiblanca y empatiza al máximo con el proceso interior que el futbolista malagueño atraviesa junto a sus seres queridos en esta mala racha de problemas físicos que han dejado sin magia a todos los amantes del fútbol

"Queridos Reyes Magos: que se recupere pronto; que vuelva a ser feliz sobre un terreno de juego; que vuelva a hacernos felices a todos los béticos; que vuelva a hacer magia; que el fútbol vuelva a sonreír. Atentamente, El Mago de las Botas Blancas". Este mensaje, compartido por la popular cuenta de seguimiento al Real Betis llamada @ElMagoBotas_ y acompañada de una fotografía de Isco Alarcón para que no hubiese duda alguna de para quién iban dirigidas las plegarias, se ha llenado de cientos de republicaciones y miles de 'Me gusta'. Entre los muchos que marcaron un corazón estaba el propio futbolista malagueño, quien no destaca precisamente por su excesiva producción de contenidos en redes sociales.

Sentirse comprendido y querido por la afición del Real Betis, el mayor tesoro para Isco Alarcón y su familia

Siempre hay excepciones y ésta, sin duda, merecía ser una de ellas. Es difícil expresar más con menos palabras y que además ponga de acuerdo a todas las distintas maneras de pensar que caben en el seno del beticismo. Aunque ser hincha verdiblanco tampoco es un requisito indispensable, basta con ser amante de este deporte que Isco practica como muy poquitos son capaces ni tan siquiera de intentarlo. Para Sara Sálamo, la pareja del capitán del Real Betis, tampoco ha pasado desapercibido el post. "Hemos hecho la misma carta", expresaba la actriz y directora tinerfeña en un mensaje para compartir con sus seguidores la carta de 'El Mago de las Botas Blancas'.

No es la primera vez que Isco se emociona públicamente con un regalo de Reyes. Ya le costó tragar frente a la cámara por culpa del nudo en la garganta que se le formó con la sorpresa que el Betis dedicó a sus cuatro capitanes. Pasando de uno en uno por el árbol de Navidad, tanto el malagueño como Marc Bartra, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal fueron abriendo cajas que contenían fotografías descriptivas de momentos muy emotivos para cada uno de ellos, en el plano personal incluso más que en el deportivo.

Al de Arroyo de la Miel le tocó una imagen muy reciente, la de la sorpresa que el Betis preparó en La Cartuja para anunciar su renovación hasta 2028. Era el mismo día que volvía a una convocatoria después de tres meses lesionado tras ser sometido en verano a la tercera operación casi seguida en su peroné izquierdo y en el partido inmediatamente anterior al desafortunado choque con Sofyan Amrabat que de nuevo le mantiene de baja desde aquella última semana de noviembre.

El mensaje navideño de Isco Alarcón a su familia del Betis

"Es muy bonita. Me encanta. Es de un momento especial y muy importante para mí. Agradezco mucho a la afición por el cariño que me han demostrado desde el primer minuto y al club por ofrecerme la renovación en un momento en el que vengo de una lesión importante. Es un gesto que dice mucho de ellos y esto me da mucha fuerza para no rendirme y para seguir trabajando en volver mejor que nunca".

"Contento y agradecido siempre a mi Real Betis Balompié. El Betis es magia por ese poder de atracción que tiene, ya no sólo por su gente sino también por los propios jugadores. Muchos que se marchan están locos por volver. Yo ahora tengo la suerte de vivirlo en primera persona", explicaba Isco Alarcón a los medios del club en un alegato que puede leerse, intrínseco, en esa carta a los Reyes Magos que tanto representa el sentir en casa de los Alarcón - Sálamo.