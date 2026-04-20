Respaldo estadístico para las crecientes críticas a Manu Fajardo por su planificación en el Betis

Señalado tras la eliminación europea, los números se posicionan en su contra por la presencia de casi la mitad de sus fichajes entre los activos menos utilizados de la plantilla y con su futuro en el aire

La eliminación de la Europa League, con la pésima dinámica liguero como agravante, ha provocado que la afición explote y que ninguno de los principales responsables del actual proyecto se haya librado las feroces críticas del beticismo.

Pellegrini ha sido uno de los mayores señalados, pero también ha salido muy malparado el director deportivo Manu Fajardo, al que se le reprocha su planificación y su gestión en los dos mercados, al entender que no ha reforzado adecuadamente posiciones muy necesitadas y que ha invertido en fichajes que hasta el momento ni se han acercado a las expectativas.

Reproches propios del malestar por el duro revés a la ilusión que supuso caer en cuartos con el Braga, pero que también cuentan con el respaldo de las estadísticas en dos apartados: el desajuste entre inversión y rendimiento en fichajes que exigieron tirar de chequera y ocupan un rol muy secundario en los planes de Pellegrini, y la contada aportación, por una razón u otra, de fichajes que llegaron para resolver problemas que persisten.

Cuatro de los fichajes estivales, entre los menos empleados por Pellegrini

De este modo, entre los futbolistas menos empleados por Pellegrini se encuentran cuatro de las incorporaciones para este curso, sin contar con un Álvaro Fidalgo que llegó en enero, pero que, tras su poderosa irrupción, tampoco dispone de continuidad.

Así, de los seis futbolistas con ficha del primer equipo con menos minutos, cuatro llegaron el pasado verano para reforzar la plantilla, prácticamente la mitad de las caras nuevas, casos de Deossa, Riquelme, Amrabat y Junior.

El hispano dominicano ocupa el último puesto en este ranking, solo por detrás de mencionado Fidalgo, del tercer portero, Adrián San Miguel, o del casi inédito Isco, con 844 minutos en este curso. El lateral llegó para mejorar las pobres prestaciones en el carril zurdo, pero las lesiones y su bajo rendimiento cuando ha estado disponible lo han situado en un plano muy secundario y en el centro de las críticas.

Amrabat, un caso distinto pero también utilizado como reproche

Inmediatamente por encima están Chimy Ávila y Bakambu y luego aparecen tres fichajes más en el ranking de futbolistas con menor protagonismo en el curso actual. El primero es Amrabat, con 1.188 minutos pero con circunstancias diferentes al resto.

Y es que este posicionamiento se debe principalmente a las lesiones, sobre todo a la sufrida por el choque con Isco ante el Utrecht. No obstante, son factores que también deben tenerse en cuenta a la hora de confirmar la plantilla y así lo apuntan los béticos. Hay dudas con él en Heliópolis.

Veinte millones sin rendimiento sobre el césped con Deossa y Riquelme

No obstante, su llegada no supuso un gran esfuerzo económico del Betis al llegar cedido, lo que sí ocurrió con Deossa y Rodrigo Riquelme, con un gasto que ronda los 20 millones. Y es que el pase del colombiano alcanzó los 13 millones y el del madrileño, ocho, y sumando los minutos de los dos no superan los registrados por cuatro futbolistas del plantel.

De esa forma, el cafetero, procedente de Rayados de Monterrey tras realizar un gran Mundial de Clubes, acumula 1.369 minutos y su rendimiento, tras un repunte en enero-febrero, ha ido a menos hasta el punto de que solo ha jugado 56 minutos en los últimos seis encuentros. Este ostracismo, sin visos de mejoría, ha provocado que el Betis considere su salida si llega una oferta que, como mínimo, le permita recuperar lo invertido.

Menos minutos ha jugado Riquelme (1.311), que dispuso de oportunidades al principio y solo lució en la Copa del Rey para engrosar de manera ficticia sus estadísticas con seis goles. A priori, en Heliópolis pretenden prolongar su confianza un curso más, pero, obviamente, también se escucharán ofertas por otro de los fichajes fallidos, hasta la fecha, de Manu Fajardo.