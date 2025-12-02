El señalado, el incombustible y el talismán, tres cuartos de la mejor defensa de noviembre

NI jugar fuera de su sitio natural lastra a Valentín Gómez, invicto cada vez que juega; Bartra y Natan, la pareja de centrales titular de Pellegrini, la mejor valorada de LaLiga

Se alegraba Marc Bartra, señalado por muchos sevillistas y hasta por el propio Munuera Montero como provocador del lanzamiento de botellas y mecheros desde el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán que motivó la suspensión de El Gran Derbi, de que los tres centrales que componen ahora mismo tres cuartas partes del once de gala (el de LaLiga) de Manuel Pellegrini hayan sido elegidos por una de las páginas de referencia en el mundo de la estadística futbolística, WhoScored, como miembros del equipo ideal de LaLiga en el mes de noviembre. En realidad, el catalán sólo repitió lo que también reproduce su compañero Natan de Souza cada vez que evita un gol o una gran ocasión del rival: celebrarlo efusivamente, como si de un tanto propio se tratase, aunque esta vez el 0-2 pesó mucho a la afición del Sevilla FC, que estalló de la peor manera posible.

La citada web incluye a ambos y a un desplazado como Valentín Gómez, que se inició como lateral zurdo, una demarcación que ya conoce de Vélez Sarsfield, por las lesiones de Junior Firpo y Ricardo Rodríguez, como zagueros de esa alineación mejor puntuada (por razones estrictas de métricas de rendimiento, no opiniones personales), completando la línea de cuatro atrás el gironí Arnau Martínez, con el ovetense Aarón Escandell bajo palos. Por delante, tres villarrealenses en racha (incluso goleadora), Santi Comesaña, Alberto Moleiro y Gerard Moreno, con el madridista Jude Bellingham y los culés Lamine Yamal y Robert Lewandowski abrochando este once de ensueño.

Ha sido central, lateral y pivote, pero nunca perdedor

El Gran Derbi confirmaba la apuesta del 'Ingeniero' por Valentín Gómez como lateral zurdo, cada vez menos improvisado. Con Ez Abde más adelante en esa banda, no importa tanto al chileno que, como es lógico, el argentino suba menos por su banda si, como compensación, le ofrece mucha seguridad defensiva, con aptitudes propias de su posición natural (agresividad, anticipación, contundencia) y otras como la velocidad, de acción y reacción, más cercanas a un hombre de banda gracias a su menor estatura, que no es óbice para que vaya de cabeza como los ángeles, faceta que demostró anotando el gol del empate ante el Girona FC. Aquella vez con firma propia, otras veces gracias más a los compañeros, pero el de San Miguel, que comenzó su aventura bética echando una mano como improvisado pivote y apagó luego fuegos en el carril izquierdo antes siquiera de asentarse por dentro, lo que nunca ha sido es perdedor cuando actuó: nueve victorias y siete empates en dieciséis partidos, con 33 goles a favor y sólo 12 goles en contra. Curiosamente, fue suplente y se quedó sin minutos ante Athletic Club y Atlético de Madrid, las dos únicas veces que el cuadro verdiblanco no ha sumado punto alguno en lo que va de curso.

#[media;[proveedor:4;id:BetisStats/status/1995588776736018538]]