El Bayern acecha pero el RB Leipzig se mantiene firme: Diomande no se vende por menos de 100 millones

El Bayern de Munich sigue de cerca a Yan Diomande, joven extremo de RB Leipzig, aunque el elevado precio podría frenar su fichaje.

El joven extremo marfileño Yan Diomande continúa despertando interés en Bayern de Munich, según informó Christian Falk, aunque persisten dudas sobre su posible precio de transferencia. Los campeones de la Bundesliga buscan reforzar el lado izquierdo de su ataque y consideran a Diomande, jugador de RB Leipzig, como un objetivo atractivo para la próxima temporada.

Un talento joven con un gran debut en Bundesliga

Diomande, de 19 años, ha brillado en su primera campaña en la Bundesliga, acumulando 7 goles y 4 asistencias en 18 partidos oficiales. Su rendimiento ofensivo y su capacidad para generar peligro lo han colocado como uno de los futbolistas más prometedores de Alemania, despertando el interés de varios clubes europeos.

Según el podcast Bayern Insider de Bild, el Bayern estaría dispuesto a ofrecer 60 millones de euros para hacerse con el jugador al final de la temporada. Sin embargo, fuentes cercanas a RB Leipzig consideran que esa cifra probablemente no sea suficiente para convencer al club sajón de venderlo.

RB Leipzig se mantiene firme ante posibles ofertas

El presidente del consejo de administración de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, dejó claro que el club desea mantener a Diomande más allá del verano. “Definitivamente estará con nosotros la próxima temporada, incluso si llegara una oferta de 80 o 90 millones de euros”, afirmó Mintzlaff en declaraciones a Sky.

El directivo subrayó que es un jugador muy joven que apenas está completando su primera temporada en Bundesliga y que el club quiere que sus talentos se desarrollen antes de considerar cualquier venta.

Bayern busca competencia para Luis Díaz

El objetivo de Bayern es encontrar un jugador que pueda competir con Luis Díaz en la banda izquierda. Sin embargo, existen preocupaciones sobre los minutos de juego para Diomande, dado que Díaz es actualmente el titular indiscutible. “Buscan a alguien que esté dispuesto a asumir un rol más largo plazo y no espere jugar todos los partidos”, explicó Falk.

Interés de otros clubes europeos

Mientras Bayern evalúa la operación, clubes de Premier League como Liverpool también han mostrado interés. Diomande destaca por su velocidad, registrando una de las máximas de la Bundesliga esta temporada, y podría ser clave para rejuvenecer la ofensiva de los Reds, especialmente ante la posible salida de Mohamed Salah.

Problemas en la negociación

El contrato de Diomande con Leipzig aún tiene más de cuatro años de vigencia, lo que fortalece la posición del club para exigir un precio elevado. Mintzlaff ha señalado que cualquier venta por debajo de los 100 millones de euros no se contempla, cifra que se considera demasiado alta para Bayern, especialmente si el jugador no será titular inmediato.