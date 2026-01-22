Harry Kane desafía al tiempo y gobierna el gol en Europa

A sus 32 años, el delantero inglés firma cifras de escándalo en todas las competiciones y reafirma su condición de uno de los grandes ‘9’ del fútbol mundial

Lo de Harry Kane ya no admite calificativos normales. El delantero inglés está firmando una temporada sencillamente descomunal, demostrando que la edad es solo un número cuando el talento, la constancia y el instinto goleador se mantienen intactos. A sus 32 años, el atacante del Bayern de Múnich sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial.

Sus cifras hablan por sí solas y le colocan como el delantero con más goles en esta presente temporada en Europa. Harry Kane suma 34 goles entre todas las competiciones, un registro al alcance de muy pocos y que confirma su condición de uno de los grandes ‘pistoleros’ del panorama internacional.

Números que explican una barbaridad

El reparto de goles de Kane esta temporada es tan equilibrado como devastador. En la Bundesliga, el inglés ha anotado 21 goles en tan solo 18 partidos jugados, liderando el ataque del conjunto bávaro con una regularidad aplastante. En la Champions League, escenario reservado para los grandes, suma 7 goles en 7 partidos, manteniendo un impacto directo en los partidos de máxima exigencia.

A ello se añaden 5 goles en la Pokal en 3 partidos y 1 tanto en la Supercopa, completando un total que alcanza los 34 goles oficiales en lo que va de curso. Pero más allá de la cantidad, lo que impresiona es el poco tiempo que necesita para marcar, Harry Kane marca un gol cada 68 minutos, una media que en la Champions se sitúa en un gol cada 78 minutos.

Son datos que le colocan a la altura, e incluso por encima, al menos estadísticamente, de otros grandes delanteros del fútbol europeo como Erling Haaland o Kylian Mbappé.

Un nivel brutal pese al paso del tiempo

Lejos de mostrar signos de declive, Kane ha sabido evolucionar su juego. Ya no es solo un rematador puro, sino un delantero total, participa en la construcción, asiste, fija centrales y aparece en el momento exacto dentro del área. Esa inteligencia táctica es la que le permite mantener un ratio goleador brutal temporada tras temporada, independientemente del contexto o la competición.

El Barça y el horizonte Lewandowski

Este rendimiento no ha pasado desapercibido en los grandes despachos de Europa. El nombre de Harry Kane ha sido relacionado con el FC Barcelona, especialmente en un contexto marcado por el futuro de Robert Lewandowski, cuyo contrato expira a finales de junio.

El Barcelona estudia el mercado con cautela, pero el perfil de Kane encaja en muchos aspectos: experiencia, liderazgo, fiabilidad goleadora y capacidad para rendir desde el primer día. Su edad no es un freno y el Barça podría intentar otra operación como la que realizó en el verano de 2022 con Lewandowski.