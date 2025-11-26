Kane cierra la puerta a una salida del Bayern: "No estoy pensando en estar en otro sitio"

El delantero inglés se declara “feliz” en Múnich y el club ya prepara una reunión para extender su contrato

Harry Kane ha despejado cualquier duda sobre su futuro. A sus 32 años, el delantero inglés atraviesa uno de los momentos más plenos de su carrera y no esconde que su aventura en el Bayern Múnich ha superado todas las expectativas. Con contrato hasta 2027, el capitán de Inglaterra se muestra dispuesto a ampliar su estancia en Alemania y descarta, al menos a corto plazo, un regreso a la Premier League. Su vida, su fútbol y su ambición están ahora anclados en Baviera.

En la previa del duelo europeo entre Arsenal y Bayern, Kane insistió en que no siente nostalgia por Londres ni por el campeonato inglés. Su desembarco en Alemania, asegura, le ha permitido crecer como futbolista y como persona, algo que no cambiaría por nada.

El propio Kane lo explicaba con naturalidad: vivir la intensidad de la Bundesliga, sentir el peso del Bayern y competir en grandes noches europeas le han devuelto una energía que, según admite, necesitaba. “Venir aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me ha permitido descubrir una liga diferente, una atmósfera distinta y un club enorme. Estoy realmente feliz”.

Lejos de valorar un retorno a Inglaterra, Kane se ubica en el presente. Reconoce que quedan conversaciones pendientes, pero no tiene prisa. “Estoy bastante abierto a quedarme más tiempo. La forma en la que jugamos, la energía del grupo… creo que somos uno de los mejores equipos de Europa. No estoy pensando en estar en otro sitio”.

Un guiño al Arsenal y un recado a la Premier

Fiel a su estilo, Kane dejó también un comentario sobre el presente del fútbol inglés. Cree que el protagonismo excesivo de las jugadas a balón parado ha reducido la espectacularidad de la Premier: “No es tan entretenida como antes. Son tendencias, y ahora todo gira en torno a las acciones estándar. El Arsenal domina muy bien ese aspecto”.

Aun así, la rivalidad sigue siendo gasolina. Con 15 goles en 21 partidos contra los Gunners, Kane confesó que marcarles “siempre tiene un punto extra”. Lo siente desde sus días en el Tottenham y sigue sucediendo en Europa.

El Bayern quiere blindarlo: “Está feliz y no nos preocupa”

Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro, confirmó que habrá una reunión formal próximamente para tratar su continuidad. No teme un adiós. “Todos vemos lo cómodo que está. No me preocupan los rumores”, afirmó. Para Eberl, Kane está en el pico de su carrera y merece pelear por premios individuales: “Para mí debería estar, como mínimo, entre los tres primeros del Balón de Oro. Si votara, no tendría dudas: sería mi número uno”.

Con el Bayern convencido de retenerlo, la historia entre Kane y los alemanes parece estar más unida que nunca.