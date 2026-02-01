Acuerdo verbal para el fichaje de Bryan Zaragoza

El Celta empieza a despedirse de Bryan Zaragoza después de que el Bayern Múnich y la Roma hayan sellado el acuerdo de manera verbal por el traspaso del atacante andaluz

El Celta de Vigo empieza a preparar el adiós a Bryan Zaragoza. Claudio Giráldez, en la previa del partido ante el Getafe, confirmó que la ausencia del malagueño se debía a que estaba negociando su futuro, ya que la Roma había contactado con el futbolista para ofrecerle un hueco en el equipo capitolino. La idea gustaba al jugador, que habló con el Celta, club donde militaba cedido, para exponerle las negociaciones. El Celta accedió a cambio de una compensación por romper la cesión y dio vía libre al andaluz que se puso en contacto con el Bayern Múnich, equipo que tiene en propiedad al jugador. Bryan Zaragoza esperaba el visto bueno del club alemán que, lejos de oponerse, llega a un acuerdo verbal con la Roma para el fichaje del extremo español.

Bayern Múnich y Roma llegan a un acuerdo por Bryan Zaragoza, con el beneplácito del Celta

Según ha confirmado Fabrizio Romano, periodista deportivo experto en mercado de fichajes, Bryan Zaragoza estaría muy cerca de cerrar su fichaje por la Roma después de que el cuadro italiano y el Bayern Múnich hayan llegado a un acuerdo verbal por el traspaso del andaluz. "La AS Roma llega a un acuerdo verbal para fichar a Bryan Zaragoza, ¡allá vamos! Tras el acuerdo con el jugador anunciado el sábado, el acuerdo ahora también está cerrado con el FC Bayern. El Celta de Vigo recibe una cantidad por romper la cesión, el Bayern acuerda una cesión con opción de compra que podría convertirse en obligatoria", destacaba en sus redes sociales el italiano.

De esta manera, el fichaje de Bryan Zaragoza quedaría encarrilado a falta de la firma final de ambos clubes, que deberá producirse de forma inmediata ya que el mercado de fichajes llega a su final el 1 de febrero, cerrándose así el segundo periodo de traspasos y el segundo fichaje de Bryan Zaragoza en una misma temporada tras no terminar de cuajar en el Celta.

Giráldez ya adelantó la marcha de Bryan Zaragoza

Giráldez, en la previa del partido ante el Getafe, ya dejó caer que la salida de Bryan Zaragoza estaba encarrilada al no convocarlo para el choque y admitir que estaba en tramitación para resolver su futuro. "Hay un proceso abierto sobre su futuro y he considerado que no está preparado para venir a este partido a nivel mental. Es todo muy reciente, es un proceso que está abierto y veremos qué pasa. Ha sido una situación de última hora para todos, incluso para él”, manifestó Giráldez en rueda de prensa. Bryan Zaragoza no ha cumplido las expectativas que había generado su fichaje. Hasta el momento, ha disputado 26 encuentros con la camiseta celeste, en los que firmó dos goles.