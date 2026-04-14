El Celta acusa la baja de Miguel Román

El centrocampista lleva varias semanas de baja por culpa de una fractura en quinto metatarsiano del pie izquierdo de la que fue operado y que le hará perderse el resto de la temporada. El canterano era un jugador fundamental en el equipo que entrena Claudio Giráldez el cual está notando mucho su baja

El RC Celta está afrontando el final de esta temporada con el objetivo de clasificarse para jugar competición europea vía LaLiga e intentar hacer el mejor papel posible en la UEFA Europa League. Un tramo de la campaña que lo está realizando sin uno de sus jugadores clave: Miguel Román. El centrocampista no va a volver a jugar más hasta la próxima temporada por culpa de una lesión en el pie izquierdo de la que tuvo ser operado. Una ausencia que se está notando en el equipo que entrena Claudio Giráldez ya que al RC Celta le cuesta ganar sin Miguel Román.

Los números del RC Celta sin Miguel Román

Miguel Román no juega un partido desde el pasado 6 de marzo, contra el Real Madrid en LaLiga. Justo después, el centrocampista sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo del que tuvo que ser operado. Desde entonces, el RC Celta ha jugado 7 encuentros entre LaLiga y Copa del Rey, sumando 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

El RC Celta pasó la eliminatoria contra el Olympique Lyon, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League, sin Miguel Román al empatar a uno en su casa y ganar 0-2 en territorio francés. Contra el Friburgo, ya en cuartos de final, sí se notó la baja del centrocampista ya que el RC Celta perdió 3-0.

En LaLiga, los resultados no han sido mejores para el RC Celta ya que empató a uno contra el Real Betis, perdió contra el Deportivo Alavés, luego le ganó al Valencia CF, para luego caer frente al Real Oviedo.

De este modo, el RC Celta ahora mismo no consigue dar con la tecla sin un Miguel Román que en esta temporada, hasta su lesión, había disputado 29 partidos y 2.004 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias. Pero lo mejor era que el centrocampista se había consolidado como titular, a sus 23 años, aportando mucho tanto en tareas ofensivas como defensivas.

Los tiempos para la vuelta de Miguel Román a los terrenos de juego

El RC Celta no va a correr ningún tipo de riesgo con Miguel Román. El tiempo de recuperación está estimado en tres meses y, por tanto, el centrocampista va a volver a jugar ya la temporada que viene.

Miguel Román ahora mismo está totalmente centrado en recuperarse lo antes posible de la lesión que ha sufrido y se dedica a animar a sus compañeros desde fuera de los terrenos de juego. "Por suerte, de cabeza y sobre todo del pie me encuentro bastante mejor. Poco a poco y trabajando día a día para volver lo antes posible. Las lesiones no se eligen, vienen porque sí. La experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y persona. Mi objetivo es volver lo antes posible para ayudar al equipo".

Miguel Román está llamado a ser la temporada que viene uno de los futbolistas que lideren el equipo que entrena Claudio Giráldez que tendrá como objetivo igualar el buen rendimiento realizado en estas dos últimas temporadas.