El RC Celta hace oficial el traspaso de Tadeo Allende al Inter Miami: la cantidad de dinero que se embolsa

El club gallego ha confirmado lo que era un secreto a voces con el argentino al cual esperaban ya en Estados Unidos tal y como confirmó Jorge Mas, presidente del equipo de Florida, en las últimas horas. El RC Celta recupera la inversión realizada en su día con el atacante

Tadeo Allende ha sido traspasado por el RC Celta al Inter Miami a cambio de unos 5 millones de euros.@InterMiamiCF

El RC Celta ha confirmado el traspaso de Tadeo Allende al Inter Miami lo cual es un secreto a voces desde hace varias semanas. Un movimiento perfecto en lo económico y en lo deportivo para el club gallego que recupera la inversión realizada en su día por el argentino que no entraba en los planes de su entrenador Claudio Giráldez.

El RC Celta se embolsará aproximadamente unos 5 millones de euros por el traspaso de Tadeo Allende al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos el cual ha hecho un esfuerzo grande por el argentino, de 26 años, que fue clave con sus 24 goles y 3 asistencias en los 54 partidos oficiales que disputó con el club de Estados Unidos al que ayudó a ganar la MLS. Una operación muy buena porque el RC Celta recupera así los 4'5 millones de euros que pagó a Godoy Cruz en enero de 2024 para lograr su fichaje. Recupera la inversión.

Un traspaso que se sabía que se iba a hacer, aunque no se ejecutará hasta el 23 de enero que es cuando se abre la ventana de fichajes de la MLS tal y como ha anunciado el RC Celta en su comunicado, porque Jorge Mas, presidente del Inter Miami, lo confirmó hace unos días.

Comunicado del RC Celta anunciando el traspaso de Tadeo Allende al Inter Miami

El Celta y el Inter de Miami han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Tadeo Allende. El delantero argentino continuará su carrera deportiva en la MLS, donde ha demostrado un notable crecimiento y un rendimiento goleador sobresaliente a lo largo de la pasada temporada.

Tadeo aterrizó en Vigo en enero de 2024, procedente de Godoy Cruz, y desde el primer día se integró con rapidez en la dinámica del primer equipo, aportando intensidad, verticalidad y una actitud siempre comprometida con el proyecto celeste. A lo largo del año en el que defendió el escudo del Celta, el extremo disputó un total de 13 encuentros oficiales, acumulando 430 minutos de juego en los que firmó tres goles y una asistencia.

En enero de 2025, Tadeo Allende puso rumbo al Inter de Miami en calidad de cedido, una decisión que resultó clave para su crecimiento deportivo. En la MLS, el futbolista de Mina Clavero protagonizó una temporada sobresaliente, firmando 24 goles y 3 asistencias en los 54 partidos oficiales disputados.

A sus 26 años, Allende inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera deportiva para el que el Celta le desea el mayor de los éxitos y le agradece su compromiso durante su etapa como celeste.

El contrato está condicionado a la recepción del CTI una vez abra el mercado de la MLS'.