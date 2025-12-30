El Celta de Vigo recibió la Mención Especial en la Gala del Deporte de Xinzo de Limia por su “compromiso social” con el pueblo de Ourense tras la terrible oleada de incendios que sufrió la provincia durante el pasado verano

La solidaridad y el Celta de Vigo van de la mano y así quedó reflejada en el partido amistoso que jugó el cuadro de Claudio Giráldez contra el Ourense para recaudar fondos. Por este acto, en el que se recaudaron más de 80.000 euros y dónde Bryan Zaragoza anotó su primer gol con el equipo celeste, el Celta de Vigo más solidario es premiado con la Mención Especial en la Gala del Deporte de Xinzo de Limia.

La solidaridad del Celta es premiada

El Celta recibió la Mención Especial en la Gala del Deporte de Xinzo de Limia por su “compromiso social” con el pueblo ourensano tras la terrible oleada de incendios que sufrió la provincia durante el pasado verano. Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del club, fue el encargado de recoger esta distinción que reconoce la iniciativa solidaria “Xuntos contra o Lume” impulsada por el Celta, con la colaboración de la Federación Gallega y la UD Ourense. La organización del encuentro disputado en Balaídos entre el primer equipo celeste y una selección de jugadores de Ourense logró recaudar más de 80.000 euros para la reforestación de las zonas afectadas en Ourense. Por ello, el Concello de Xinzo quiso destacar la sensibilidad demostrada por la entidad presidida por Marian Mouriño, que desde el año 2010 mantiene un convenio de colaboración con este ayuntamiento ourensano.

El Valencia, el siguiente objetivo del Celta de Vigo

Con el premio ya en la mano y agradecido por el cariño, el Celta de Vigo centra sus esfuerzos y mira al primer partido del año ante el Valencia. Desde 2015, el Valencia ha jugado once partidos de la máxima competición en el feudo celeste, donde su victoria más reciente (1-2) es en la temporada 2022-23 en un partido que decantó el canterano Alberto Marí en el minuto 88 y que supuso un gran paso para la salvación del equipo. De las cuatro victorias, tres fueron por un resultado de 1-2, mientras que en la temporada 2015-16, el equipo dirigido por aquel entonces por Nuno goleó a su rival por un contundente 1-5 con un doblete de Paco Alcácer y Dani Parejo y un tanto de Shkodran Mustafi. El balance de los 59 partidos que han jugado ambos equipos en Primera División en Vigo es de 15 victorias para el Valencia, 18 empates y 26 victorias para el Celta, un dato esperanzador para el equipo de Claudio Giráldez que busca continuar con la buena dinámica que arrastra en este fin de año.