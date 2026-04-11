Con el Celta hasta el 2101: "Es un hito histórico"

La presidenta del Celta y el alcalde de Vigo formalizaron el acuerdo para la explotación del estadio por los próximo 50 años prorrogables hasta 75; "nuestro objetivo es asentar las bases del Celta de los próximos cien años", anunció Marián Mouriño

El Celta de Vigo anunció hace unos días el acuerdo para seguir explotando el estadio municipal de Balaídos durante 50 años más, y este viernes, el club olívico y el Concello de Vigo formalizaron el inicio de los trámites para oficializar esta nueva concesión, la cual, según apuntó la presidenta del club celeste Marian Mouriño, marca "un antes y un después" en su proyección institucional, deportiva y social.

"Gracias a este acuerdo, las nuevas generaciones podrán seguir disfrutando de su Celta en Balaídos, del mismo modo que lo hicieron las decenas de generaciones celtistas que pasaron por el estadio desde su construcción. Nuestro objetivo es asentar las bases del Celta de los próximos cien años, y por eso es tan importante esta concesión", explicó la dirigente celeste en un acto celebrado en Balaídos.

El acuerdo, que contempla una concesión inicial de 50 años prorrogables hasta 75, otorga al Celta el uso total de las instalaciones y la posibilidad de desarrollar su proyecto estratégico con la estabilidad necesaria. La hija de Carlos Mouriño señaló que en estos momentos hay 7.200 personas en lista de espera para hacerse socias y que hay más de 43.000 carnés celtistas, lo que demuestra que el actual recinto se había quedado pequeño.

Para el Celta, esta concesión representa mucho más que un acuerdo administrativo, ya que constituye un paso decisivo para asegurar los próximos 100 años de vida de la entidad. La vinculación a largo plazo con el estadio garantiza "la continuidad del legado celtista y refuerza el compromiso del club con su ciudad y con su afición". Tal y como explicó Marián Mouriño ante los medios, este acuerdo supone para el club que las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando de su Celta en Balaídos, del mismo modo que lo hicieron las decenas de generaciones celtistas que pasaron por el estadio desde su construcción.

"El Celta necesita esta concesión para seguir creciendo”, incidió la actual presidenta del Celta, en un acto en el que estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Abel Caballero, "muy contento" por el futuro del Celta y de Balaídos

"Estoy muy contento porque hoy iniciamos un proceso y un proyecto extraordinario. Queremos contribuir a la estabilidad económica y estratégica del Celta. Si no hay alegaciones en el próximo mes, automáticamente quedará ratificada oficialmente esta concesión. Todo lo que se haga desde el respeto mutuo es lo que triunfa", apuntó el primer edil vigués.

La concesión vigente hasta el momento, firmada en su día por el anterior presidente del club, Carlos Mouriño, y el propio alcalde Abel Caballero, tenía como fecha de finalización el año 2034.

"Es un hito histórico conseguir esta nueva. Desde que asumí la presidencia del club siempre dije que quería dejar las bases para los próximos cien años del club, que era la responsabilidad que yo sentía como presidenta. Estamos dejando un legado y una herencia para los que vienen detrás nuestra de la que me siento emocionada y muy orgullosa", afirmó Marian Mouriño.