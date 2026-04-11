Iago Aspas da pistas para su renovación con el Celta

El capitán celeste se muestra confiado en poder remontar al Friburgo con el apoyo de Balaídos, aunque antes tiene un partido ante el Oviedo "para coger ese espíritu de los tres puntos"; sobre la decisión de su continuidad, la aplazó hasta el partido europeo

El Celta de Vigo está obligado a levantarse cuanto antes del golpe sufrido en Friburgo el pasado jueves. La derrota por 3-0 ante los alemanes en la ida de los cuartos de final de la Europa League ha sido un mazazo para las ilusiones celestes pero el calendario no da un respiro y este mismo domingo tienen una nueva oportunidad en LaLiga, donde están a un solo punto de la quinta plaza y por tanto, con opciones de luchar con el Betis por ese más que posible billete extra para la Champions.

Enfrente estará el Real Oviedo, colista de la clasificación pero muy vivo después de su triunfo ante el Sevilla. Pese a todo, los de Giráldez no se guardarán nada en LaLiga y luego intentarán un épica remontada ante el Friburgo con el apoyo de Balaídos. Sobre ese partido de ida se ha pronunciado el capitán Iago Aspas.

"No fue un partido fácil, no estuvimos cómodos durante los 90 minutos. Ningún compañero, ninguno de los 16 estuvo a su nivel. Fueron superiores, sobre todo, físicamente. Toca pasar página y pensar en el siguiente partido en casa, en la Liga contra el Oviedo. Después, ya tendremos tiempo para preparar otros 90 minutos porque aún queda la mitad de la eliminatoria. Veremos cómo sacar nuestras armas para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Nosotros no nos entregamos, por supuesto", ha advertido el de Moaña.

El delantero olívico y sus compañeros irán a por todas este próximo jueves, dejándose hasta el último aliento para intentar seguir vivos en Europa. "Claro que ahora estamos molestos y nada contentos, pero hay que pasar página. Viene una seguidilla de partidos en casa. El partido del domingo es para coger ese espíritu con tres puntos y poder pensar en la remontada de cara al jueves", ha reconocido el futbolista, que espera un gran apoyo de la afición: "Estamos muy contentos de que nos apoyen un jueves a casi 2.000 kilómetros de casa. Agradecérselo una vez más. No estuvimos a la altura. Ahora tenemos dos partidos para volver a coger ánimos en casa todos juntos. Tenemos que ser optimistas con lo que viene".

Todo el Celta pendiente de su renovación

Por último, Iago Aspas volvió a pronunciarse sobre su futuro y las opciones de renovar su contrato con el Celta, que finaliza el próximo 30 de junio. "Ya lo hablaremos el jueves. Ojalá se dé esa remontada. Quedan muchos días y esperemos que muchas noches por escribir. Primero, centrarnos en la Liga, que casi no tenemos tiempo para descansar. Estamos haciendo una temporada fenomenal, todos hubiéramos firmado estar sextos en la Liga, con opciones de casi entrar en Champions, y en cuartos de Europa League".