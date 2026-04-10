La heroicidad de Javi Rodríguez en el Celta de Vigo: "Desde el principio del partido se ha llevado un golpe y ha sufrido para aguantar los 45 minutos"

El central del Celta sufrió un aparatoso golpe y aguantó los primeros 45 minutos jugando para no perjudicar el plan inicial de Claudio Giráldez

Los planes del Celta de Vigo se vieron truncado en Alemania tras un partido paupérrimo del conjunto de Claudio Giráldez. El Friburgo le endosó un contundente 3-0 para dejar tocado y casi hundido al Celta de Vigo. El resultado es muy negativo y el conjunto vigués firmó un partido con cosas pocas reseñables. Lo más llamativo del duelo, por parte del Celta de Vigo, fue la heroicidad de Javi Rodríguez, que recibió un duro golpe y aguantó, con mucho dolor, hasta el minuto 45 de partido.

Javi Rodríguez se lesiona y aguanta hasta el final de la primera mitad para no perjudicar el plan inicial de Giráldez en el Celta

A las primeras de cambio, Javi Rodríguez cayó lesionado tras un duro golpe. La fortaleza del central y su sacrificio para evitar hacer un cambio de manera tan temprana mantuvieron al futbolista 45 minutos sobre el terreno de juego aunque, una vez el colegiado señaló el final de la primera parte, el zaguero tuvo que ser sustituido por el dolor. "Desde el principio del partido se ha llevado un golpe y ha sufrido para aguantar los 45 minutos, y luego no ha podido más una vez en frío. Entiendo que es un golpe, espero que no sea demasiada cosa, y nos ha hecho también tener que experimentar un poco en esa segunda parte, con demasiadas probaturas para este momento, pero delimitados con gente de esas posiciones", explicaba Giráldez tras el partido en la rueda de prensa, agradeciendo al joven central el esfuerzo realizado por intentar mantener el orden en la zaga celtista.

La lesión de Javi Rodríguez rompió el esquema de Giráldez y siembra la duda en torno al partido liguero de la jornada 31

Las molestias constantes obligaron al futbolista a abandonar el terreno de juego y, en su lugar, entró Williot Swedberg, en un cambio ofensivo en busca de la remontada. Este cambio de sistema desdibujo el plan inicial de Giráldez y condicionó a un Celta que, volcado en el ataque, recibió el definitivo 3-0 en el minuto 78 de partido. A la espera del parte médico para conocer el alcance del golpe que sufrió Javi Rodríguez, de momento el futbolista se suma a la enfermería del conjunto vigués junto a Hugo Álvarez y Miguel Román. Carl Starfelt y Mihailo Ristic siguen con molestias y están a la espera de ver si se suman o no a una convocatoria apretada con las bajas de la defensa.