El enfado de Mostovoi con el Celta: "Una vergüenza... no me gustó, no me gustó"

El 'Zar' del Celta no quedó nada contento con la imagen mostrada por los de Giráldez en el duelo de ida de Europa League ante el Friburgo, aunque confía en la remontada...

Aleksandr Mostovoi es uno de los jugadores más queridos por el celtismo. El 'Zar' llegó a Balaídos en el verano de 1996 para convertirse en el ídolo de la afición celeste durante casi una década, hasta que en 2004 acabaría dejando el equipo olívico. En Vigo dejó casi 300 partidos oficiales (290 en concreto) y unas cifras difícilmente igualables ya que firmó 72 goles y 55 asistencias formando parte de uno de los Celtas más recordados tanto en LaLiga como en Europa.

Ahora, el exfutbolista ruso sigue desde la distancia las evoluciones de su Celta de Vigo pero no le gustó nada lo que vio el pasado jueves y así lo dejó claro en su intervención en los micrófonos de 'Carrusel Deportivo' de la SER. "Sí, el otro día... una vergüenza, como se dice. Perdiendo 3-0 en Alemania. Ay, estoy enfadado. En LaLiga EA Sports bien, sí, más o menos bien, pero es que Friburgo no es el equipo de antes, como es el Olympique de Lyon. Por eso digo, pierdes 3-0... no me gustó, no me gustó", confesó el ruso.

El Celta, a remontar un 3-0 con un Balaídos lleno

Mostovoi estará muy atento pues de lo que haga el Celta de Vigo este jueves para el partido de vuelta en Balaídos. Un Balaídos que estará hasta la bandera ya que el club gallego informara anoche que se han agotado todas las entradas disponibles para el duelo ante el Friburgo alemán.

El conjunto de Claudio Giráldez deberá remontar el 3-0 de la ida con goles de Grifo y Beste en la primera parte y de Ginter en el minuto 78. El técnico de Porriño y sus jugadores están completamente enfocados en buscar un resultado épico que les permita meterse en una semifinal europea nueve años después."Sabemos que no hemos hecho dos partidos buenos, sabemos que no es habitual en nosotros, sabemos que no hemos dado la imagen que nos gustaría dar. Esto es fútbol, hay veces que las situaciones no te salen como te gustaría. Yo al equipo le veo totalmente comprometido desde el primer día hasta hoy de la misma manera, y ahora mismo creo que lo importante es que nos mantengamos juntos, unidos, que confiemos en nuestros jugadores y que empujemos desde ya para intentar dar la vuelta a la eliminatoria de Friburgo, y tenemos argumentos para poder hacerlo. Evidentemente, los números no son buenos, tenemos que cambiar la dinámica, y qué mejor oportunidad que un día tan histórico para nosotros como jugar unos cuartos de final en nuestro campo y con nuestra gente", decía Giráldez en la rueda de prensa tras la derrota ante el Real Oviedo.