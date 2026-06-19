Fredi Álvarez y la final por el ascenso del Celta Fortuna a Segunda: "A ver si somos capaces de dar un pasito y entrar en la historia del club"

El entrenador del segundo equipo celeste ha analizado la vuelta contra la Ponferradina y ha reparado en la fuerza del celtismo: "Nos vamos a encontrar en un escenario con cerca de 20.000"

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, ha reflexionado sobre lo que el segundo equipo vigués tiene antes sí, que no es otra cosa que la posibilidad de lograr el ascenso a Segunda División. Un premio que se juega este sábado ante la Ponferradina en Balaídos en el partido de vuelta de la eliminatoria que en la ida terminó en empate sin goles. "Esto es histórico, a ver si somos capaces de dar un pasito y entrar en la historia del club", ha expresado el técnico.

El entrenador del filial del Celta de Vigo, en una rueda de prensa ofrecida este viernes, se ha referido también al ambientazo que presentará Balaídos con la posibilidad de un lleno. "En Barreiro o Balaídos estábamos jugando con 1.500 o 2.000 aficionados y, de repente, nos vamos a encontrar en un escenario con cerca de 20.000", ha comentado Fredi Álvarez.

Fredi Álvarez dice que el Celta Fortuna no puede jugar pensando que le vale el empate

Después del 0-0 de la ida, Fredi Álvarez ha desvelado cómo saldrá el Celta Fortuna. "No podemos jugar pensando que el empate nos vale, nosotros tenemos que salir a por el partido y a por el rival. Nuestra idea es ponernos por delante en el marcador porque puede ser muy importante", ha indicado el técnico que ha manifestado que el favorito sigue siendo la Ponferradina. "Tanto por su historia como por la experiencia de sus jugadores", ha razonado.

También ha respondido Fredi Álvarez a Mehdi Nafti, entrenador de la Ponferradina que se quejó de que el Celta Fortuna celebrarse sobre el césped el 0-0 logrado en la ida. "En la vida me enseñaron que una de las cosas más importante es ser feliz. Muchas veces la felicidad no se valora y, a veces, disfrutar con tu afición es ser feliz. Nosotros no celebramos nada, disfrutamos con nuestra gente. Fue lo único que hicimos. No es lo mismo disfrutar que celebrar", ha dicho el técnico del Celta Fortuna.

Fredi Álvarez ha recordado la dureza de los jugadores de la Ponferradina en el partido de ida en El Toralín

Fredi Álvarez, además, ha querido recordar la dureza con la que los jugadores de la Ponferradina se emplearon en el partido de ida celebrado en El Toralín: "Sacamos de centro y en el segundo dos a Óscar ya lo agreden. Además, nuestros delanteros fueron agarrados por sus centrales durante todo el partido. Fue un partido superdifícil y ahora todo eso se va a multiplicar porque en el partido de vuelta ya no hay otro. Por eso, será fundamental no equivocarnos".

Además, Fredi Álvarez ha afirmado que la mentalidad de su equipo debe ser la de afrontar el partido como lo ha hecho toda la temporada. "Sabemos que va a ser un partido diferente, pero los jugadores saben que tienen que afrontar el juego con la misma idea con la que hemos afrontado los 41 partidos anteriores. Con la misma idea, sin hacer nada extraordinario, manteniendo las mismas rutinas", ha señalado el entrenador del Celta Fortuna.