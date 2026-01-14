Fecha para el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey

Los octavos de final de la Copa del Rey entran en su tramo decisivo con solo tres partidos ya disputados y cinco aún pendientes, en una ronda marcada por la igualdad, las eliminatorias ajustadas y la expectación por conocer los cruces de unos cuartos de final que pueden marcar el rumbo del torneo.

La Copa del Rey 2025-26 sigue avanzando en una de las fases más exigentes de la competición. Los primeros encuentros de los octavos de final han vuelto a confirmar la dificultad del torneo, con partidos muy igualados y equipos de Primera División obligados a emplearse a fondo para evitar sorpresas.

Por el momento, solo se han disputado tres de los ocho partidos correspondientes a esta ronda, aunque estos primeros duelos ya han puesto de manifiesto la igualdad y la dificultad que presenta la competición para los equipos favoritos, a la espera de que se complete el cuadro de clasificados.

El sorteo, próximo gran foco de atención

En este contexto, la Copa del Rey 2025-26 se acerca a uno de los momentos clave de la temporada con la celebración del sorteo de los cuartos de final, que tendrá lugar el lunes 19 de enero a partir de las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol. En este acto quedarán definidos los emparejamientos de una ronda decisiva en la lucha por el título.

El sorteo se realizará una vez concluyan todos los encuentros correspondientes a los octavos de final, por lo que todavía deberán resolverse cinco eliminatorias antes de conocer a los ocho equipos que formarán parte del bombo.

Igualdad máxima en los primeros octavos

Uno de los enfrentamientos más destacados hasta el momento ha sido el que protagonizaron Real Sociedad y Osasuna, una eliminatoria muy equilibrada que se resolvió en la tanda de penaltis. Tras un partido intenso y sin un dominador claro durante el tiempo reglamentario y la prórroga, los lanzamientos desde los once metros decidieron el pase, confirmando el carácter imprevisible del torneo.

También estuvo cerca de la eliminación el Athletic Club, que necesitó la prórroga para superar a una Cultural Leonesa que compitió hasta el final. El conjunto de inferior categoría volvió a demostrar por qué la Copa del Rey es un escenario habitual para las sorpresas, llevando al límite a un equipo de Primera División que, con uno menos, tuvo que emplearse a fondo para sellar su clasificación.

Por su parte, el Atlético de Madrid logró avanzar a los cuartos de final tras imponerse por la mínima al Deportivo de La Coruña. El conjunto rojiblanco sacó adelante una eliminatoria muy ajustada, en la que la diferencia de categorías no se tradujo en comodidad y donde cada detalle resultó decisivo para asegurar el pase.

Formato decisivo y emoción asegurada

A la espera de que se disputen los cinco partidos restantes de los octavos de final, el sorteo de cuartos mantiene la atención de los equipos aún en competición. Grandes aspirantes al título siguen pendientes de confirmar su presencia, mientras otros buscan prolongar su aventura en una competición que no entiende de favoritismos.

Los cuartos de final se disputarán a partido único, manteniendo el formato que ha marcado esta edición y que incrementa la emoción al reducir el margen de error. El sorteo no solo determinará los cruces, sino también el orden de los encuentros, un factor clave en una ronda tan decisiva.

Con la fecha y la sede ya fijadas, la Copa del Rey centra ahora todas las miradas en el sorteo del próximo lunes, que marcará el rumbo de la competición y dará forma a unos cuartos de final que prometen igualdad y emoción hasta el final.