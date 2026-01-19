Iván Ania, técnico del Córdoba, descarta el fichaje en una posición y apuesta por reforzar otra

El técnico dejó claro que no tienen necesidad de fichar un central y apostó por Rubén Alves. "Está cerca de incorporarse", afirmó tras la derrota ante el Málaga

El Córdoba tenía este pasado domingo la oportunidad de meterse en puestos de play off de ascenso a Primera tras los resultados que había habido en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion. Delante estaba un Málaga que con Funes sigue creciendo y que al igual que los cordobesistas también tenía opciones de meterse en puestos de play off en caso de triunfo en el Nuevo Arcángel.

El gol de Larrubia poco antes de la media hora de partido terminó siendo decisivo para que el Málaga se llevase los tres puntos y dejase al Córdoba con la miel en los labios de colarse en los puestos de play off de ascenso.

Iván Ania zanja el debate con el posible fichaje de un central

A pesar de la derrota del Córdoba, Iván Ania no se quiso subir al carro de pedir fichajes en el mercado de traspasos de invierno. Fue cuestionado Iván Ania sobre la llegada de un central y lejos de escurrir el bulto, miró hacia dentro para sacar la cara por Rubén Alves: "A día de hoy no tenemos esa necesidad. Rubén Alves está cerca de incorporarse y Fofo se le alargó algo más la lesión de lo que parecía. Tenemos cuatro centrales y cuando se recuperen los dos tener otro sería un overbooking. No es una posición que tengamos que cubrir".

Las salidas en el Córdoba invitan a la llegada de laterales

Si Iván Ania descartó la llegada de un central, ante la salida a Polonia de Carlos Isaac, el técnico del Córdoba si apostó por el fichaje de laterales: "Laterales, sí. Tenemos que reforzarnos, porque se va un jugador importante y necesitamos tener dos por puesto. Y en la banda derecha tenemos a Albarrán como natural de la demarcación, aunque hoy ha tenido que jugar de central. Podría poner como hoy a Percan, pero Percan no es lateral, o podría tirar a Álex Martín, pero ahora como estamos de centrales no puedo sacarlo de dentro. Lo normal es que haya la incorporación de un lateral derecho".

El análisis de Iván Ania marcado por las bajas del Córdoba

Iván Ania también hizo un extenso análisis del encuentro ante el Málaga: "Es evidente que teníamos un plan de partido con unos jugadores, porque veníamos condicionados en defensa y tuvo que jugar Bri como lateral. Queríamos tocar lo menos posible para no mover a mucha gente. Empezamos bien y tuvimos orden, pero con las lesiones de Álex Martín y de Del Moral no teníamos a jugadores defensa y acabamos con Percan y Jacobo como laterales y son delanteros. Y Albarrán de central. Tuvimos que buscar soluciones. Ellos se replegaron e intentaron salir a la contra en la fase final del partido. Llegábamos más con el corazón que con la cabeza. No estuvimos bien por mérito del Málaga y nos hicieron un partido incómodo. Estuvimos espesos, porque presionaron bien. Por fuera nos estaba costando meter buenos balones".

Por último sobre las bajas, el técnico del Córdoba informó sobre la situación de Del Moral y de Álex Martín: "Del Moral tiene un golpe en la costilla y Álex Martín no sabe si le subió el gemelo y por eso pidió el cambio".