Córdoba y Málaga dejan a un lado el fútbol ante la tragedia en Adamuz

Iván Ania y Funes quisieron mandar un mensaje de ánimo a las víctimas además de otros jugadores como Carlos Dotor ante el accidente de tren que se produjo este pasado domingo

Córdoba y Málaga disputaron un bonito y apasionante derbi andaluz este pasado domingo en el transcurso de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion. El duelo comenzó a las 21:00 horas en el Nuevo Arcángel pero a unos cuantos de kilómetros del feudo cordobesista, en Adamuz, se producía un accidente de tren en el que se veían implicados dos trenes y del que hasta el momento se contabilizan 39 muertos y 152 personas heridas.

La información en torno a la tragedia del accidente de tren en Adamuz fue llegando a los aficionados de Córdoba y Málaga que se encontraba en el Nuevo Arcángel. Además, desde el propio Ayuntamiento de Córdoba se pidió que no se usase la autovía a la salida del feudo cordobesista: "Debido al accidente ferroviario en Adamuz rogamos a todos los aficionados del Córdoba que eviten circular por la autovía a la salida del estadio de El Arcángel ya que es vía de evacuación de heridos. Rogamos que permanezcan atentos y sigan estrictamente las indicaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Gracias por su colaboración", solicitaban desde el consistorio cordobés.

El Ayuntamiento de Córdoba también informó y el Córdoba retuiteó a través de su perfil oficial en X, de que se podían usar los carriles BUS y zonas ACIRE para agilizar el tráfico y la salida del Nuevo Arcángel: "Para agilizar la salida de los aficionados que se encuentran en el Arcángel y evitar el paso de vehículos por la autovía, la Policía Local autoriza la utilización de todos los carriles bus y zonas ACIRE y restringidas al tráfico (Puerta del Puente)".

Córdoba y Málaga se vuelcan con la tragedia de Adamuz

Tras el encuentro, el fútbol pasó a un segundo o tercer plano y tanto el técnico del Córdoba como el del Málaga quisieron mandar mensajes de apoyo a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz. En el caso de Iván Ania, el entrenador del Córdoba mandó un mensaje de ánimo y una pronta recuperación a los heridos: "Antes de nada, quería mandar en nombre de todo el Córdoba, y el cordobesismo, un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario. Mucho ánimo a los heridos y que tengan una pronta recuperación".

Siguió Funes, técnico del Málaga, a su homólogo en el Córdoba, hablando de como en un instante se puede pasar de estar aquí a no estarlo y mandando un abrazo a las familias: "Es la primera rueda de prensa desde que estoy en el Málaga que no sonrío. Nos han dicho que igual había fallecidos y es la parte, más triste. Siempre se lo digo a los jugadores, hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde. Quiero mandar un fuerte abrazo a las familias, va a ser una noche larga. Ojalá que nos encontremos con el menor daño posible".

Carlos Dotor, conmocionado por el accidente de dos trenes en Adamuz

Carlos Dotor, jugador del Málaga, no escondió su consternación tras la tragedia que se había vivido en Adamuz ya que esta ruta entre Madrid y Málaga es la que coge su familia cuando va a verlo a La Rosaleda desde la capital de España: "Nos han comunicado lo del accidente y me he quedado en shock. En estos casos, el fútbol queda en un segundo plano. Contentos por la victoria. Coger trenes es la orden del día de todos, te choca que pasen estas cosas. Espero que haya los menos heridos posibles y mandar un abrazo a todos los familiares y amigos de los afectados".