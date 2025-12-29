El próximo fichaje del Córdoba ya ha pasado reconocimiento médico

Diego Percan, con pasado en la Cultural Leonesa y en el filial del Barcelona, llegaría tras rescindir su contrato con el Arka de Polonia según adelantó Ángel García de Cazurreando

El mercado de fichajes de invierno está cerca de arrancar el próximo dos de enero pero en LaLiga Hypermotion ya son varios los equipos que están llevando a cabo sus primeros movimientos. El Córdoba no quiere quedarse atrás y es que los de Iván Ania, según apuntó este lunes Ángel García de Cazurreando, ya habría pasado el reconocimiento médico de Diego Percan, delantero de 24 años que llegaría procedente del Arka de Polonia.

Diego Percan, nacido en León, ha pasado por el equipo de su ciudad, es decir, la Cultural Leonesa. En el Reino de León pasó dos campañas en su primer equipo antes de dar el salto en el verano de 2023 al primer filial del Barcelona. Tras dos campañas en el conjunto culé, puso rumbo a Polonia el pasado verano, donde ha pasado la primera mitad de la 2025/26. Tenía contrato en Polonia hasta junio de 2027 pero el conjunto polaco anunció este mismo lunes la rescisión de contrato con el jugador leonés.

Diego Percan, el primer fichaje del Córdoba

Este mismo lunes Diego Percan quedó desvinculado del club polaco y también, según adelantó el periodista citado anteriormente, pasó el reconocimiento médico con el Córdoba. Con su llegada al Nuevo Arcángel, Diego Percan pretende dar un paso al frente en su carrera, esa que quedó frenada en el filial del Barcelona. En territorio culé, Diego Percan sufrió una importante lesión del ligamento cruzado de su rodilla izquierda de la que fue intervenido en abril de 2024.

La lesión de Diego Percan lo privó de enfrentarse al Córdoba

Curiosamente, la grave lesión de Diego Percan le privó de disputar en junio de 2024 el play off de ascenso a Segunda división con el Barcelona en el que los culés se midieron al Córdoba. Los andaluces terminaron ascendiendo a Segunda y todo apunta a que un año y medio después, los destinos de ambas partes pueden reencontrarse. Diego Percan lo tiene hecho con el Córdoba a falta de la firma de que se haga oficial, que tras pasar el pertinente reconocimiento médico, debería darse en las próximas horas.

Los números en ataque del Córdoba

El Córdoba cerrará 2025 justo en la zona media de la tabla de LaLiga Hypermotion y con 23 goles a favor. En el reparto de estos goles, el Córdoba de Iván Ania tiene como su máximo goleador a Adrián Fuentes con siete. También es muy importante la aportación desde la segunda línea de Jacobo González con cuatro dianas.

Por tanto, tendrá Diego Percan competencia en la delantera de un Córdoba, que en la segunda vuelta, tratará de que no se vuelva a repetir una racha de seis encuentros consecutivos como la que tuvo entre las jornadas 13 y 18.