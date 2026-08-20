El Deportivo quiere a Sergio Arribas como sustituto de Yeremay

El Hull City prepara la mayor oferta de su historia por el extremo canario, mientras en Riazor sondean al goleador del Almería como posible reemplazo en el ataque

El futuro de Yeremay Hernández amenaza con alterar el cierre del mercado del Deportivo. El Hull City, recién ascendido a la Premier League, está dispuesto a realizar una inversión sin precedentes para llevarse al futbolista de 23 años y asegura contar con su predisposición.

En Riazor todavía no ha aterrizado una propuesta definitiva. La dirección deportiva, sin embargo, ya trabaja ante una posible salida y ha situado a Sergio Arribas, máximo goleador de Segunda la pasada temporada, como su candidato preferido para reconstruir el ataque.

Hull City y Acun Ilicali aprietan al Deportivo por Yeremay Hernández

El movimiento del Hull City ha adquirido una dimensión diferente durante las últimas horas. Acun Ilicali, presidente de la entidad inglesa, confirmó que Yeremay realizó una visita rápida a la ciudad para conocer las instalaciones y el entorno en el que podría desarrollar su carrera.

El dirigente turco admitió que el acuerdo es complicado, aunque aseguró que las conversaciones se encuentran “en un punto bastante positivo”. También se concedió un plazo de tres o cuatro días para tratar de alcanzar una solución con el Deportivo.

El Hull prepara la mayor oferta de su historia. El récord actual corresponde a los aproximadamente 25 millones de euros invertidos en Nobel Mendy, pero esa cantidad resultaría insuficiente para convencer a la entidad blanquiazul.

El Deportivo ya rechazó durante el anterior mercado una propuesta del Sporting de Portugal cercana a los 30 millones. La cláusula de Yeremay, además, se elevó con el ascenso hasta rondar los 140 millones de euros, una cifra que protege al club ante cualquier salida no negociada.

La postura de Fernando Soriano ha sido clara durante todo el verano: el proyecto deportivo pretende conservar a sus mejores futbolistas. Solamente una petición expresa de Yeremay permitiría abrir una negociación por debajo de su cláusula.

Yeremay se consagra en el Deportivo tras 11 goles y 10 asistencias

La posible venta obligaría al Deportivo a desprenderse de su futbolista más desequilibrante justo después de regresar a Primera División. Yeremay fue uno de los grandes responsables del ascenso con 11 goles y 10 asistencias, participando directamente en aproximadamente un tercio de la producción ofensiva del equipo.

Su influencia va más allá de las cifras. El canario recibe abierto en la izquierda, atrae rivales y rompe defensas mediante la conducción. Durante las dos últimas temporadas fue uno de los jugadores con más intentos de regate por cada 90 minutos en Segunda y lideró la categoría en acciones de conducción terminadas en gol.

El Deportivo, no obstante, tampoco ha podido contar todavía con él en el nuevo curso. Una pubalgia arrastrada desde la recta final de la temporada anterior le impidió disputar los amistosos de preparación y lo dejó fuera de la convocatoria contra el Elche.

Yeremay eligió inicialmente un tratamiento conservador para evitar el quirófano y ya ha regresado parcialmente al trabajo con el grupo. Su evolución continúa siendo lenta y Antonio Hidalgo no quiere asumir riesgos en agosto, especialmente después de que el extremo forzara para ayudar al equipo durante los partidos decisivos del ascenso.

El Deportivo sitúa a Sergio Arribas como sustituto de Yeremay

La dirección deportiva no quiere quedar expuesta ante una salida en los últimos días del mercado. Según desvela Ángel García, el Deportivo ha comenzado a trabajar en la posibilidad de incorporar a Sergio Arribas si Yeremay termina aceptando la propuesta inglesa.

Arribas llegaría como un sustituto de jerarquía, aunque no como una réplica futbolística de Yeremay. El madrileño suele actuar como mediapunta o interior ofensivo, domina el último pase y tiene una extraordinaria capacidad para llegar al área desde segunda línea. El canario, en cambio, genera mayor desequilibrio desde la banda y necesita recibir con espacio para encarar.

Su incorporación obligaría a Antonio Hidalgo a redistribuir responsabilidades. El Deportivo perdería desborde exterior, pero ganaría remate, asociación por dentro y un futbolista acostumbrado a asumir una parte importante de la producción goleadora.

Almería y Real Madrid, dos obstáculos para el fichaje de Arribas

Sacar a Arribas de Almería no será sencillo. El mediapunta tiene contrato hasta junio de 2029 y la entidad indálica pretende obtener una cantidad cercana a los 25 millones de euros.

La exigencia también está condicionada por el acuerdo firmado con el Real Madrid en 2023. El club blanco conserva el 50% de los derechos económicos del jugador, por lo que recibiría la mitad de un futuro traspaso. El Almería necesita elevar el precio para que su beneficio neto compense la pérdida de su principal referente ofensivo.

El conjunto andaluz, además, ya prepara su centro del campo ante una posible salida. El fichaje de Manuel Ángel, procedente del Real Madrid, se encuentra en su fase final, aunque el joven centrocampista presenta un perfil diferente al de Arribas.

Benfica y Ajax amenazan al Deportivo en la carrera por Sergio Arribas

El precio no constituye el único problema para Fernando Soriano. Benfica y Ajax también siguen al mediapunta y pueden ofrecerle participación europea, además de una capacidad económica superior a la del Deportivo.

El club portugués ya ha mantenido contactos durante el verano, mientras el Ajax considera a Arribas una pieza capaz de liderar su reconstrucción. Su condición de máximo goleador de Segunda, su edad y su experiencia previa en Primera han convertido al madrileño en uno de los grandes activos del mercado español.

El Deportivo cuenta a su favor con el atractivo de regresar inmediatamente a Primera y la posibilidad de concederle un papel protagonista. Arribas encontraría en Riazor un proyecto construido para consolidarse en la categoría, pero la entidad coruñesa solamente podrá entrar en una subasta si obtiene primero una cantidad extraordinaria por Yeremay.