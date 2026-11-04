Anselmi se queda bajo mínimos en la medular del Elche para recibir al Betis

Martín Anselmi afronta la visita del Betis con tres jugadores importantes entre algodones: Marc Aguado y Thomas Lemar están prácticamente descartados, mientras que Gonzalo Villar es duda por un golpe. A ellos se suma Yago de Santiago, que sigue trabajando con precaución por sus problemas de rodilla

La visita del Real Betis al Martínez Valero del próximo domingo (14:00 horas) llega en un momento delicado para el centro del campo del Elche. Martín Anselmi ha dirigido este miércoles una nueva sesión de entrenamiento con tres ausencias importantes: Marc Aguado, Thomas Lemar y Gonzalo Villar. Tres futbolistas que, cuando están disponibles, suelen tener protagonismo en los planes del técnico argentino y cuya situación condiciona la preparación del encuentro.

Las noticias más preocupantes son las de Aguado y Lemar, que tienen muy complicado estar ante el conjunto verdiblanco. El centrocampista continúa recuperándose de la lesión en los ligamentos del tobillo que sufrió durante el partido frente al Villarreal. Su evolución está siendo más lenta de lo esperado y todavía necesita muletas para desplazarse en su día a día. Aunque los plazos se han alargado, no se descarta que pueda volver a competir antes de que termine 2026. En el caso de Lemar, el futbolista francés arrastra problemas musculares que le impedirán estar disponible para Anselmi este fin de semana. El Elche no ha publicado un parte médico oficial sobre su situación, pero su ausencia en los entrenamientos apunta a que tampoco podrá ayudar al equipo en el duelo contra el Betis. Su presencia en el siguiente compromiso liguero, ante el Levante el 23 de noviembre, también está en el aire.

Gonzalo Villar, pendiente de su evolución

La situación de Gonzalo Villar es diferente. El centrocampista no está descartado para el domingo, aunque tampoco ha podido trabajar con normalidad en la sesión de este miércoles. Un golpe recibido el pasado fin de semana en el encuentro frente al Valencia le ha obligado a ejercitarse al margen del grupo. Su disponibilidad dependerá de cómo evolucione durante los próximos días, por lo que Anselmi tendrá que esperar antes de tomar una decisión definitiva.

A estas tres situaciones se suma la de Yago de Santiago. El extremo gallego ha vuelto recientemente a tener minutos, pero el club está controlando cuidadosamente sus cargas de trabajo para evitar contratiempos en una rodilla que ha pasado por dos operaciones en los últimos 15 meses. Después de reaparecer frente al Pinatar, el futbolista continúa con un plan específico y desde la entidad transmiten tranquilidad sobre su estado físico.

El Elche también recuerda a Jesús de Miguel

La sesión de este miércoles ha estado marcada también por el recuerdo a Jesús de Miguel. Antes de comenzar el entrenamiento, el Elche ha guardado un minuto de silencio en memoria del delantero del Tenerife, fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro frente al Andorra del pasado lunes.

Víctor Chust ha sido el encargado de trasladar el pésame del vestuario franjiverde. "Tanto yo como mis compañeros lo lamentamos muchísimo. Queremos mandar el pésame a la familia y un fuerte abrazo en estos momentos difíciles", ha expresado el central, que ha reconocido estar "muy impactado" por lo sucedido. El defensa también ha explicado que había compartido terreno de juego con el futbolista y que una noticia así invita a reflexionar sobre la vida. "Te hace reflexionar sobre la vida y los pequeños momentos, hay que disfrutarlos al máximo. Estamos muy dolidos", ha añadido.

El Elche continúa así preparando un partido importante ante el Betis, aunque Anselmi tendrá que estar muy pendiente de la enfermería para saber con qué efectivos podrá contar en una zona del campo especialmente castigada por las lesiones.