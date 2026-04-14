El polémico gesto de Manolo González al pisar el césped del Camp Nou antes del Barcelona - Espanyol

El técnico del equipo perico, al llegar al estadio azulgrana, simuló cuatro arcadas en el momento de comprobar el estado del terreno de juego, cuando se encontraba con otros miembros del staff, tal y como han captado las imágenes de El Día Después

El Espanyol salió derrotado por el Barcelona en su visita al Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Más allá de imágenes destacadas que dejó la victoria para los de Hansi Flick, Manolo González ha sido noticia en las últimas horas por un polémico gesto al pisar el estadio blaugrana.

Manolo González, en su llegada al Camp Nou, simuló cuatro arcadas que han captado las cámaras de El Día Después y que se han hecho, rápidamente, virales. El técnico del Espanyol, tras el 'pinchazo' frente al Barcelona, dejó también unas declaraciones sobre cómo se han dado los últimos minutos del encuentro.

Manolo González y una nueva derrota en el derbi ante el Barcelona

En este sentido, Manolo González comentó que "cuando ganamos todos somos pistoleros. En el 85' estábamos más cerca del cementerio que otra cosa y luego todos somos más valientes que la ostia: Cuando pierdes y te vacilan te la tienes que comer. Toca tragar y competir al máximo en Vallecas". Cabe recordar que el Espanyol encajó cuatro goles en el Camp Nou, dos de ellos en el minuto 87 y 89 de partido, obras de Lamine Yamal y Rashford.

Además, Manolo González explica "los jugadores están tocados. También sale reforzado en algunas aspectos, pero el rival no te perdona los errores que ha tenidos. Son goles que vienen por debe nuestro más que por acierto suyo. Creo que en todos los derbis hemos podido puntuar y no lo hemos hecho en ninguno. Te vas con cara de tonto".

La crisis de resultados continúa en el Espanyol

De esta manera, el Espanyol sigue atravesando una jornada más una crisis importante de resultados en LaLiga. Los de Manolo González no han podido lograr la victoria en lo que llevamos de 2026, firmando cinco empates y nueve derrotas. Por ello, el equipo perico se sitúa en estos momentos en la décima posición de la clasificación con 38 puntos, empatado con el Athletic Club y Girona.

En este contexto, el Espanyol afronta un final de temporada con siete jornadas en las que podría incluso seguir bajando de posiciones si no logra el triunfo y sus principales perseguidores sí lo hacen. El conjunto de Manolo González comenzará a preparar la visita al Rayo Vallecano, fijada para el jueves 23 de abril, antes de recibir al Levante y Real Madrid en el RCDE Stadium.

La imágen de la polémica de Manolo González en el Camp Nou

Sin embargo, una de las imágenes del Barcelona - Espanyol la protagonizo el propio Manolo González en la previa del mismo. El cuadro perico llegó el Camp Nou y jugadores y staff técnico salieron a comprobar el estado del terreno de juego. De esta manera, el técnico gallego fue captado simulando, aparentemente, el gesto de vomitar, sufriendo arcadas, tal y como recogieron las cámaras de el programa El Día Después de Movistar+

En los últimos minutos de dicho vídeo se puede apreciar a Manolo González simulando hasta en cuatro ocasiones las arcadas o naúseas, algo que ha sido comentado en Barcelona. Además, la polémica no se quedó ahí, ya que Lamine Yamal publicó un mensaje en redes sociales, horas después del triunfo sobre el Espanyol, que decía "toca tragar, como siempre", sobre lo que Santi Cañizares ha valorado.