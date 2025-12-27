Nueva multa al FC Andorra: Piqué provoca una sanción económica

El FC Andorra ha sido sancionado con 9.000 euros por la RFEF tras los incidentes protagonizados por Gerard Piqué durante el descanso del partido ante el Deportivo de La Coruña

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto una multa de 9.000 euros al FC Andorra por los incidentes ocurridos durante el descanso del partido frente al Deportivo de La Coruña. La sanción se produce tras la reiteración de actitudes confrontativas hacia los árbitros, protagonizadas por Gerard Piqué, y por permitir la presencia de personas no autorizadas en la zona de vestuarios.

El incidente con Piqué y el árbitro

Según el acta arbitral de Eder Mallo, al finalizar la primera parte, mientras los jugadores se dirigían al túnel de vestuarios, Gerard Piqué Bernabéu se acercó al colegiado para protestar la anulación de un gol de Lautaro, pronunciando la frase: “Qué fácil es pitar a los pequeños”, mientras era sujetado por miembros del club. Este comportamiento motivó la sanción económica de 9.000 euros y un aviso explícito sobre posibles medidas más severas si se repiten hechos similares.

Reincidencia y antecedentes

No es la primera vez que el FC Andorra recibe multas por este tipo de incidentes. Anteriormente, el club fue sancionado tras los partidos contra Mirandés (jornada 6) y Leganés (jornada 8), con multas de 6.000 y 9.000 euros, respectivamente. Además, se aplicaron suspensiones a miembros del cuerpo técnico, como Jaume Nogués y Carles Manso, debido a conductas similares. La RFEF considera reincidente al club, al registrarse repetidamente incidentes en un periodo muy corto.

Fundamento de la sanción

El Comité de Disciplina se ampara en varios artículos del Código Disciplinario de la RFEF:

Artículo 70: conductas contrarias a la tolerancia.

Artículo 93: incumplimiento de decisiones federativas, en este caso por permitir que Piqué accediera a la zona restringida.

Artículo 114: infracciones relacionadas con el respeto a los árbitros.

La sanción económica está acompañada de advertencias claras: en caso de reincidencia, el club podría enfrentar suspensiones de hasta dos años, clausuras parciales o totales de instalaciones e incluso deducción de puntos en la clasificación.

El dilema de sancionar a Piqué directamente

Un punto complicado para la RFEF es que Piqué no puede ser sancionado personalmente, ya que no figura como presidente ni accionista directo del club en términos deportivos. La multa recae sobre el FC Andorra por permitir que personas no autorizadas accedieran al túnel de vestuarios, aunque esa persona sea el dueño de facto del club. Por ello, el Comité advierte que cualquier reincidencia conllevará medidas mucho más severas.

Advertencia para el futuro

La RFEF deja claro que el FC Andorra debe controlar las conductas de sus responsables, evitando incidentes que comprometan la integridad del juego y el respeto hacia los árbitros. La multa de 9.000 euros es la tercera en la temporada, y el club recibe un aviso explícito sobre las consecuencias de repetir estos comportamientos, que podrían afectar seriamente a su posición en la competición.