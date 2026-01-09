Cheryshev, sin equipo, se ofrece: "Estoy abierto a todo"

Denis Cheryshev se encuentra sin equipo desde el pasado verano, cuando abandonó el Panionios de la Segunda división griega; ahora, en enero, espera que llegue la esperada nueva oportunidad que le seduzca y que no le ha acabado de llegar a lo largo de estos meses

Tras un paso efímero por la Segunda división de Grecia, Denis Cheryshev se despidió del Panionios griego dando “las gracias a toda la familia” del conjunto heleno, reconociendo que era hora de dar otro paso en su carrera.

Eso fue el pasado mes de junio, después de que el extremo ruso disputara 1.256 minutos de juego con el Panionios, marcando cinco goles y dando cinco asistencias. Un esfuerzo que, sin embargo, no tuvo su recompensa, cayendo el conjunto griego en los ‘play off’ de ascenso, lo que les obligaba a estar otro año más en Segunda.

Denis Cheryshev, libre desde verano

Sin ofertas que acabaran de seducir a Cheryshev en verano, éste se encuentra sin equipo desde entonces y ahora, con la reapertura del mercado de fichajes, el ex de Real Madrid, Sevilla, Villarreal y Valencia, entre otros, espera que aparezca alguna oportunidad que acabe de entrarle por los ojos. Algo que no ha ocurrido en los últimos meses, en los que podía firmar por cualquiera con fichas libres, al ser agente libre.

A sus 35 años, Cheryshev reconoce en una entrevista con Radio Marca que “no” ha perdido la “ilusión por el fútbol”. “Estoy en Madrid, en casa, en ‘stand by’. Esperando a ver qué opciones hay de seguir”, apostilla el internacional ruso, quien no se cierra la puerta a nada.

Cheryshev da prioridad a LaLiga, aunque no se cierra ninguna puerta

Su principal objetivo, lógicamente, sería seguir su carrera en España, aunque no descarta ninguna experiencia nueva en el extranjero. “Estoy abierto a todo”, resalta el extremo, quien reconoce que “como en España no se está en ningún sitio”.

En LaLiga, Denis Cheryshev acumula 163 partidos entre todos los clubes en los que ha militado, sumando 12 goles y 21 asistencias. En el extranjero, al margen de en Grecia, también ha militado en el Venezia italiano.

Un 'stand by' que Dens Cheryshev ha llevado en la máxima intimidad a lo largo de estos meses. Y es que, a diferencia de otros futbolistas, que se encargan de airear bien en redes sociales cómo se preparan físicamente y entrenan duro para estar en forma cuando les llegue la oportunidad, Cheryshev ha desaparecido prácticamente de sus redes sociales, siendo su despedida al Panionios en verano su última publicación en su perfil privado de Instagram.

Muy pendiente, eso sí, está el internacional ruso del Valencia CF, uno de los clubes que ha defendido en España, y el cual atraviesa un momento delicado desde hace bastantes años: "Después de ganar la Copa y clasificarnos para la Champions, echaron al míster, y desde entonces ha habido demasiados cambios. Una inestabilidad que se nota dentro del club".