El goleador eterno: Santa Cruz suma un nuevo club a los 44 años

A los 44 años, Roque Santa Cruz desafía al paso del tiempo y vuelve a competir en el fútbol profesional tras firmar con Club Nacional de Paraguay

Hablar de Roque Santa Cruz es referirse a uno de los grandes símbolos del fútbol paraguayo y sudamericano. A los 44 años, cuando muchos ya han colgado los botines hace tiempo, el histórico delantero continúa vigente y escribiendo nuevas páginas en una carrera que parece no tener fecha de cierre. En el primer día de 2026, el atacante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Nacional de Paraguay, una institución centenaria con sede en el tradicional barrio Obrero de Asunción.

Nacional apuesta por experiencia, liderazgo y jerarquía

El Club Nacional confirmó la llegada del goleador a través de sus redes sociales, destacando el valor que aporta su trayectoria tanto dentro como fuera del campo. Desde la dirigencia remarcan que Santa Cruz llega para liderar el vestuario, transmitir experiencia a los más jóvenes y contribuir a los objetivos deportivos de la temporada. “Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de la Academia”, comunicó la entidad tricolor, generando entusiasmo entre los hinchas.

Un recorrido reciente cargado de títulos en Libertad

Antes de este nuevo desafío, Santa Cruz defendió durante cuatro temporadas los colores de Libertad, club con el que cerró una etapa a finales de 2025. Desde 2022, el delantero disputó 171 partidos oficiales, anotó 30 goles y conquistó nueve títulos, consolidándose como una de las referencias absolutas del fútbol paraguayo. Su regularidad y profesionalismo fueron claves para mantenerse competitivo en una liga cada vez más exigente.

De Paraguay a Europa y vuelta: una carrera internacional extensa

El camino de Santa Cruz comenzó muy joven en Olimpia, club en el que brilló antes de dar el salto a Europa. Su travesía por el Viejo Continente fue extensa y destacada: Bayern Múnich, Blackburn Rovers, Manchester City, Real Betis y Málaga CF formaron parte de una carrera europea que se extendió desde 1999 hasta 2014.

Especial mención merece su paso por el Málaga, donde disputó 109 partidos oficiales, marcó 26 goles y repartió ocho asistencias. Su nombre quedó grabado en la memoria del club andaluz gracias a un inolvidable gol de cabeza ante el Porto en la Champions League, que selló una histórica clasificación a cuartos de final. A pesar de las dificultades económicas del club, Santa Cruz optó por quedarse y se ganó el respeto de compañeros, empleados y afición.

Un “9” eterno que sigue sumando camisetas

Con su llegada a Nacional, Santa Cruz suma el noveno club en su extensa trayectoria profesional. Tras regresar a América, también pasó por Cruz Azul y luego volvió a Paraguay para vestir nuevamente las camisetas de Olimpia y Libertad. Hoy, Nacional se convierte en el tercer club paraguayo que contará con uno de los máximos referentes de la Albirroja.

Números de leyenda y peso en la Selección

A nivel estadístico, la carrera del delantero impresiona: cerca de 1.000 partidos como profesional y alrededor de 250 goles. Además, es el máximo goleador histórico de la selección de Paraguay, con 32 tantos en 112 encuentros, y fue capitán del combinado nacional hasta 2016. Su vigencia se explica por una combinación de disciplina, inteligencia táctica y amor por el juego.

Objetivos claros para la temporada 2026

Con Santa Cruz en el plantel, Nacional afrontará importantes desafíos. En marzo, el equipo buscará el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde deberá medirse ante Recoleta. En el ámbito local, debutará en el Torneo Apertura el próximo 23 de enero frente a Sportivo San Lorenzo.

A los 44 años, Roque Santa Cruz sigue demostrando que la pasión por el fútbol no entiende de calendarios. Su historia, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos.