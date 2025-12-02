Pumas va con todo a por James Rodríguez

El interés de Pumas por James Rodríguez toma fuerza en plena reestructuración del club rumbo al Clausura 2026

Tras quedar como agente libre, James Rodríguez continúa analizando opciones para su futuro inmediato, y uno de los clubes que ha mostrado un interés sólido es Pumas UNAM, inmerso en una profunda reconfiguración de cara al Clausura 2026. El mediocampista colombiano, que sigue siendo uno de los nombres más atractivos del mercado latinoamericano, aparece en el radar auriazul como pieza clave para reforzar su proyecto competitivo.

Movimientos internos en Pumas

Las primeras horas de este lunes 1 de diciembre trajeron consigo un sacudón en la estructura universitaria. La dirigencia confirmó la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, quienes dejaron sus cargos como parte de una estrategia para replantear completamente la gestión deportiva. Con el tablero despejado, la directiva comenzó a trabajar en la elaboración de una oferta formal para intentar convencer a James de unirse al equipo capitalino, un movimiento que podría concretarse durante la semana si las negociaciones avanzan.

Primer contacto entre Juárez y el colombiano

Según información del periodista colombiano Pipe Sierra, el técnico Efraín Juárez ya habría establecido un acercamiento inicial con el entorno del futbolista. La intención es conocer su disponibilidad, expectativas y panorama contractual, un paso que coloca a Pumas como uno de los candidatos principales para ficharlo. Sierra explicó en el programa Infiltrados que la institución universitaria prepara ya una propuesta oficial, aunque admitió que no son el único club interesado, pues existen equipos de MLS y del fútbol europeo que también han preguntado por el jugador.

Otras ofertas rechazadas

El propio Sierra reveló que hace unos días el Aris Limassol, de Chipre, intentó atraer al colombiano con una propuesta para convertirlo en el futbolista mejor pagado del país. Sin embargo, James rechazó esa opción, manteniéndose a la espera de un proyecto deportivo más competitivo. El periodista recalcó la importancia del ’10’ al señalarlo como “el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia”, razón por la cual varios clubes continúan evaluando su fichaje.

Su salida del León y el adiós a la Liga MX

Tras un paso breve pero mediático por León, Rodríguez quedó libre después del Apertura 2025, torneo en el que el equipo no logró clasificar y terminó en posiciones rezagadas. El técnico Nacho Ambriz lamentó su salida, reconociendo que su calidad y conexión con la afición fueron un aporte notable.

En total, el colombiano disputó 33 partidos y anotó cinco goles entre Liga MX y Leagues Cup, dejando abierta la posibilidad de continuar en México si surge un proyecto convincente.

Un panorama que favorece a Pumas

De acuerdo con las fuentes cercanas al jugador, las conversaciones actuales con Pumas han sido calificadas como “exploratorias”, aunque con buena sintonía entre ambas partes. Incluso se comenta que el propio entorno de James habría ofrecido sus servicios a Universidad Nacional, lo cual facilita el proceso.

Con la salida de los directivos encargados del área deportiva, el club deberá manejar con cautela esta eventual negociación, que podría convertirse en el golpe de autoridad que la afición del Pedregal lleva tiempo esperando.