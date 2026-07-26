Spalletti confirma las intenciones del 'Dibu' Martínez en el mercado de fichajes

El técnico de la Juventus confirma que el portero "quiere cambiar de equipo" y enciende las alarmas en el Aston Villa de Unai Emery, pese a que el argentino tiene contrato hasta 2029

El 'Dibu' Martínez mantiene en alerta al Aston Villa y a Unai Emery por su futuro. Pese a tener contrato hasta 2029, diferentes informaciones apuntan a que podría salir del club inglés en este mercado de fichajes. De esta manera, Spalletti, entrenador de la Juventus, se ha pronunciado por la figura del portero de la selección argentina, confirmando sus intenciones este verano y las oportunidades de llegar al equipo italiano.

En este sentido, Spalletti ha apuntado la idea que tiene el 'Dibu' Martínez, que no sería otra que la de cambiar de aires y salir del Aston Villa, por lo que quedaría por ver si el portero de 33 años lo confirma públicamente. De ser así, podrían llegar intereses y ofertas por el internacional con Argentina, que viene de recibir un duro golpe como fue la derrota ante España en la final de Mundial 2026.

El 'Dibu' Martínez apunta a agitar el mercado de fichajes

El 'Dibu' Martínez acabó la temporada con el Aston Villa levantando la UEFA Europa League, en una contundente victoria contra el Friburgo. Su actuación confirmó el momento de forma del argentino y la confianza que tiene de Unai Emery, que esperará contar con su figura la siguiente temporada. Sin embargo, las palabras de Spalletti pueden agitar por completo el mercado de fichajes, si se terminan asegurando las sospechas.

Con contrato hasta junio de 2029, parece complicado pensar en la salida del 'Dibu' Martínez del Aston Villa en este mercado de fichajes. Por el momento, el portero de Argentina no se ha pronunciado públicamente en torno a su futuro, más allá de una publicación tras la derrota en la final del Mundial contra España. El meta se encuentra de vacaciones antes de volver al trabajo a las órdenes de Unai Emery, cuando se podría resolver su futuro.

Spalletti encienden las alarmas en el Aston Villa de Unai Emery

Spalletti habló en el día de ayer sobre el mercado de fichajes en la Juventus: "Le deseamos sinceramente a Openda la mejor de las suertes porque es un profesional y una persona excepcional, y le deseamos lo mejor. Probablemente no le sacamos el máximo partido. Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general".

Además, el técnico de la Juventus fue muy claro en torno al 'Dibu' Martínez y el momento en la portería en el equipo italiano, con una posición que parece cerrada a la espera del último mes de mercado: "Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones. ¿Dibu Martínez? Es un portero que quiere cambiar de equipo, y nosotros buscamos competitividad, pero ahora mismo tenemos dos".

La opción del Aston Villa si termina saliendo el 'Dibu' Martínez

Cabe recordar que el nombre del 'Dibu' Martínez viene sonando en la Juventus a lo largo de la temporada pasada, con más fuerza en el tramo final de la misma. El conjunto de Spalletti podría buscar competencia en una portería que actualmente ocupan Michele Di Gregorio y Mattia Perin, aunque cuenta con las opciones de Carlo Pinsoglio, Riccardo Radu y Simone Scaglia, por lo que parece complicado que llegue el argentino.

De esta manera, queda esperar cómo avanzan las semanas en el Aston Villa, además de en el regreso del 'Dibu' Martínez a los entrenamientos de Unai Emery, que afronta una temporada en la que disputarán la UEFA Champions League al acabar cuartos en la tabla y ganar la Europa League. El técnico vasco buscaría, si se da la salida del argentino, un meta de garantías que puede ocupar su plaza en un curso exigente.