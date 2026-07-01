El Aston Villa de Unai Emery quiere al portero revelación del Mundial para sustituir al Dibu Martínez

El guardameta de Japón, Zion Suzuki, está en la lista de varios equipos de la Premier League, donde los Villanos, que dan por hecha la salida del argentino, y el Leeds United toman la delantera

Zion Suzuki se ha convertido en objetivo del Aston Villa para sustituir al DibuRedes Sociales / IMAGO

El Aston Villa ya se mueve por un posible recambio para Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El club inglés asume que el futuro del portero argentino puede estar lejos de Birmingham y ha colocado en su radar a Zion Suzuki, una de las revelaciones del Mundial 2026 con Japón.

El guardameta del Parma, de solo 23 años, también aparece en la agenda del Leeds United y de otros clubes de la Premier League. Su actuación con la Selección japonesa ha terminado de disparar un perfil que ya venía creciendo en la Serie A.

El Aston Villa mira a Zion Suzuki para cubrir la salida del Dibu Martínez

El Aston Villa sabe que la continuidad del Dibu Martínez se ha complicado. El argentino lleva semanas vinculado a la Juventus y en Villa Park ya trabajan con un escenario en el que su portero titular abandone el club este verano. La salida aún no está cerrada, pero el movimiento por un relevo ya ha empezado.

Según informa SportMediaset, el nombre que ha ganado fuerza es el de Zion Suzuki, internacional japonés y actual guardameta del Parma. No sería un seguimiento nuevo, pero su eliminación del Mundial con Japón ha acelerado los rumores en torno a su futuro.

La operación tiene sentido por contexto y por necesidad. El Aston Villa no puede permitirse quedarse sin un portero de primer nivel si finalmente pierde al campeón del mundo argentino. Suzuki ofrece juventud, proyección, experiencia internacional y un margen de crecimiento que encaja con una apuesta de futuro para el equipo de Unai Emery.

Zion Suzuki pasa de promesa del Parma a escaparate del Mundial

El Mundial ha cambiado la dimensión de Suzuki. Japón cayó ante Brasil en una eliminatoria cruel, resuelta en los últimos minutos, pero su portero salió reforzado de un torneo en el que volvió a mostrar reflejos, agilidad y personalidad bajo presión.

El guardameta ha sido una las grandes revelaciones del campeonato, destacando su historia de triple nacionalidad. Suzuki nació en Newark, Estados Unidos, tiene raíces ghanesas por parte de padre y madre japonesa, pero eligió defender a Japón desde muy joven.

A nivel de clubes, el salto también ha sido rápido. Formado en Urawa Red Diamonds, pasó por el Sint-Truiden belga y terminó asentándose en el Parma. En Italia ha ganado minutos, madurez competitiva y un escaparate que ahora mira directamente hacia la Premier League.

El Leeds United también aprieta por el portero japonés del Parma

El Aston Villa no está solo en la carrera. El Leeds United ha identificado a Zion Suzuki como una opción concreta para reforzar su portería este verano, según informa Gianluca Di Marzio. El club de Elland Road quiere elevar el nivel bajo palos y ve en el japonés un perfil moderno, joven y con margen de revalorización.

El Leeds, además, podría moverse con más urgencia. No tiene el mismo escenario que el Aston Villa, condicionado por lo que ocurra con el Dibu Martínez, pero sí la necesidad de reconstruir una posición clave para competir en la Premier. El Parma, por su parte, no parece obligado a vender. Suzuki tiene contrato hasta 2029 y una valoración de mercado que ya ronda los 20 millones de euros.

El Aston Villa busca un portero distinto al Dibu Martínez

Suzuki no es un clon del Dibu Martínez, y ahí está parte del interés. El argentino ha sido liderazgo, carácter, intimidación y seguridad en grandes escenarios. El japonés representa otra vía: reflejos, elasticidad, lectura en área grande y una capacidad física llamativa para una selección que suele defender lejos de su portería.

En la Serie A 2025/26, Suzuki disputó 20 partidos, firmó 66 paradas y dejó cinco porterías a cero. No son números vacíos. Jugar en un equipo como el Parma obliga a intervenir mucho, a sostener fases largas sin balón y a convivir con partidos donde el portero tiene que salvar puntos.

Zion Suzuki abre una pelea de Premier tras la eliminación de Japón

La eliminación de Japón ante Brasil puede haber cerrado su Mundial, pero también ha abierto una ventana de mercado. Suzuki ya no está concentrado con su selección y los clubes interesados pueden acelerar contactos con el Parma y con su entorno.

El Aston Villa aparece como el destino más potente por la posible salida del Dibu Martínez. El Leeds United, como el competidor más decidido. Y la Premier League, como el escaparate natural para un portero que reúne edad, físico y recorrido internacional.