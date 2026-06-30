Mikel Arteta, dispuesto a superar el récord de la Premier League con un fichaje

El Aston Villa tasa a Morgan Rogers en 130 millones de libras, una cifra que pondría contra las cuerdas al Arsenal y rompería el récord económico en el fútbol inglés

Morgan Rogers se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Arsenal@morgz_10

Morgan Rogers se ha convertido en uno de los grandes nombres propios del mercado inglés. El Arsenal lo tiene señalado como un objetivo de primer nivel para reforzar el ataque de Mikel Arteta, pero el Aston Villa ha respondido con una cifra que cambia por completo la negociación: 130 millones de libras.

El precio no es un simple punto de partida. Es un mensaje. Los Villanos no quiere vender a uno de sus futbolistas más determinantes y, si alguien pretende sacarlo de Birmingham, tendrá que pagar una cantidad capaz de romper la historia económica de la Premier League.

Morgan Rogers obliga al Arsenal a mirar el récord de la Premier League

El nombre de Morgan Rogers ha pasado de oportunidad de mercado a operación de dimensión histórica. Según las informaciones publicadas en Inglaterra, el Aston Villa valora al atacante en 130 millones de libras, una cifra que superaría los 125 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak y que colocaría al jugador entre los fichajes más caros de la historia del fútbol inglés.

La cifra tiene varias lecturas. Para el Arsenal, supone decidir si Rogers es un simple refuerzo o una apuesta de proyecto. Para el Aston Villa, es una forma de proteger a un futbolista con contrato largo, rendimiento inmediato y margen de crecimiento. Para el mercado, es otro síntoma de una Premier que sigue elevando el listón económico cada verano.

El club de Birmingham sabe que no está obligado a vender. Rogers renovó hasta 2031, es internacional con Inglaterra y se ha convertido en una de las piezas más reconocibles del equipo de Unai Emery. Esa combinación explica por qué Villa no negocia desde la necesidad, sino desde una posición de fuerza.

El Aston Villa protege a Morgan Rogers con una tasación de 130 millones

El Aston Villa fichó a Morgan Rogers procedente del Middlesbrough en 2024 por una cantidad que rondaba los 15-16 millones de libras. Dos años después, su valoración se ha multiplicado de forma espectacular. El salto resume la evolución del jugador y también el nuevo lugar del club en la Premier.

Hay otro factor importante en la ecuación: el Middlesbrough conserva un porcentaje de una futura venta, por lo que Villa tendría que repartir parte de la plusvalía si decide traspasarlo. Esa cláusula ayuda a entender por qué el precio final se dispara. Cuanto más alta sea la venta, mayor será el beneficio neto para los villanos.

Morgan Rogers: unos números de estrella en el Aston Villa

Las estadísticas ayudan a entender por qué el Aston Villa puede pedir semejante cantidad. En la Premier League, Morgan Rogers ha tenido 85 apariciones, 21 goles y 17 asistencias. Para un jugador de 23 años que no actúa siempre como delantero centro, el impacto directo en el marcador es notable. Su curso 2025/26 terminó de disparar su cartel. En todas las competiciones firmó 14 goles y 12 asistencias en 55 partidos oficiales.

El dato europeo es todavía más contundente. La UEFA lo eligió Jugador de la Temporada de la Europa League 2025/26. En esa competición disputó 15 partidos, acumuló 1.088 minutos, marcó 3 goles y dio 5 asistencias. También anotó en la final ganada por el Aston Villa ante el Friburgo.

El contrato hasta 2031 deja al Aston Villa en una posición de fuerza

La renovación de Morgan Rogers hasta 2031 es el gran escudo del Aston Villa. Un contrato tan largo reduce cualquier presión externa y permite al club decidir los tiempos. No hay urgencia contractual, no hay riesgo inmediato de depreciación y no hay necesidad de abrir la puerta si la oferta no es extraordinaria.

Sky Sports ya recogió en noviembre que el nuevo acuerdo colocaba a Rogers entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla de Unai Emery. Aquella renovación no solo premiaba su rendimiento. También preparaba al club para resistir un escenario como el actual.

Para el Arsenal, el dilema es evidente. Si espera, puede ver cómo otros clubes entran en la carrera. Si acelera, tendrá que asumir una inversión que cambiaría por completo su planificación.

Morgan Rogers puede cambiar el mercado del Arsenal y de la Premier

El posible fichaje de Morgan Rogers no sería una operación más. Si el Arsenal se acercara a los 130 millones de libras, estaría entrando en un territorio reservado a movimientos de época. No solo superaría su propio techo marcado por Declan Rice, sino que pondría a Rogers en la conversación de los traspasos más caros de la Premier.

Rogers representa justo el tipo de futbolista que la Premier encarece hasta el extremo: joven, inglés, físicamente dominante, productivo, versátil y probado en escenarios europeos. No hay muchos perfiles así disponibles. Y cuando aparecen, los clubes vendedores ya no perdonan.