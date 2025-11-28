Olga Carmona habla sobre el ''contraste de emociones'' que vivió en la final del Mundial

Olga Carmona ha hablado en una entrevista sobre como fue el día de la final del Mundial que cambió el fútbol femenino español para siempre y cómo es su libro, El gol que lo cambió todo

Olga Carmona ya está preparada para la ida de Nations League ante Alemania, que se disputará este viernes 28 de noviembre a las 20:30. En cuanto a la vuelta, será el próximo martes 2 de diciembre, donde España podría revalidar el título de una competición que actualmente domina, siendo esta su segunda edición.

El 20 de agosto de 2023, un gol en el minuto 29 de la sevillana hizo a España alzarse con el ansiado Mundial, además de ser también la que marcó el tanto decisivo en la semifinal. Por eso su libro no podría tener un título más descriptivo, El gol que lo cambió todo.

Una agridulce victoria para Olga Carmona

Esa tarde de domingo en Sídney, la futbolista hispalense dedicó el tanto a Merchi, la madre de una amiga muy cercana que había fallecido recientemente. Lo que ella no sabía es que su padre había muerto horas antes del partido contra Inglaterra, cuando la familia de Olga se encontraba en Australia para acompañarla en la final. La familia decidió no contarle nada antes del partido para que no influyera en su rendimiento.

Con motivo de la previa para esta nueva final para la Selección Española, Olga Carmona ha concedido una entrevista para El País en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre como se desarrolló el día en el que su gol con la zurda aupó a España hasta la élite del fútbol mundial. ''El día de la final del Mundial no solo cambió mi vida, sino también la de todas las jugadoras que formamos parte de aquello'', declaraba, afirmando también que gracias a ese hecho ''el fútbol español ha pegado un giro de 180 grados''.

De hecho, en la entrevista con el citado medio, también menciona que en su libro publicado a finales de septiembre, habla también de lo que supuso para el fútbol femenino marcar un antes y un después al levantar ese Mundial, alcanzando mayor reconocimiento medíatico. También le preguntaron sobre el momento en el que se enteró que Tomás Carmona, su padre, había fallecido debido a un cáncer contra el que llevaba luchando un año: ''En solo un día tuve ese contraste de emociones, y para mí fue muy difícil gestionarlas''.

Un día que la futbolista del PSG define como ''muy intenso'', admitiendo que del día de la final tiene muchas lagunas. ''Con tantas cosas positivas y otras tan negativas para mí y para mi familia... Es una historia que cuento con todo el cariño para que la gente también la pueda conocer''. El objetivo de escribir El gol que lo cambió todo no es otro que el deseo de Olga Carmona de contar cómo gestionó lo que le pasó, además de que ''la gente conozca de dónde vengo y a dónde quiero llegar''.