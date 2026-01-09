Cambio sorprendente en Chipre: Carcedo se marcha al Spartak y Celades asume el reto

El Pafos FC inicia una nueva etapa en pleno curso europeo con la llegada de Albert Celades al banquillo tras la salida de Juan Carlos Carcedo rumbo a Rusia

En los próximos días, Albert Celades se convertirá oficialmente en el nuevo entrenador del Pafos FC, tras alcanzar un acuerdo con la entidad chipriota. El técnico catalán, criado en Andorra y con 50 años de edad, viajará este fin de semana a Chipre para cerrar los últimos detalles y asumir el cargo de manera inmediata.

La noticia supone un cambio relevante para uno de los clubes más llamativos del panorama continental en los últimos tiempos, inmerso tanto en la pelea por el título liguero como en plena competición europea.

La salida de Juan Carlos Carcedo marca el final de una etapa dorada

El detonante de esta decisión ha sido la salida de Juan Carlos Carcedo, quien ha optado por poner fin a su etapa en Chipre para aceptar una oferta del Spartak de Moscú, el club más laureado del fútbol ruso. Su marcha se produce en un momento delicado de la temporada, con el equipo ocupando la segunda posición en la liga chipriota y compitiendo entre los 36 participantes de la Champions League.

Carcedo deja atrás un legado difícil de igualar. Durante su etapa al frente del Pafos, dirigió 129 partidos oficiales, logrando 76 victorias y una media cercana a dos puntos por encuentro. Bajo su liderazgo, el club alcanzó el mayor éxito de su historia: la clasificación para la Champions League, tras eliminar al Estrella Roja en una eliminatoria memorable.

Un balance europeo que supera las expectativas

En la fase de grupos europea, el Pafos ha mostrado una imagen competitiva pese a su corta historia, ya que fue fundado en 2014. El equipo logró una victoria ante el Villarreal y sumó tres empates frente a Kairat, Olympiacos y Mónaco, firmando un rendimiento notable para un debutante en la máxima competición continental.

Aun así, Carcedo ha decidido no completar esta fase, a pesar de que aún restan compromisos de alto nivel frente a Chelsea y Slavia de Praga, lo que ha obligado a la directiva a reaccionar con rapidez.

Albert Celades, experiencia y nuevo impulso

El elegido para liderar este nuevo ciclo es Albert Celades, un técnico con amplia experiencia tanto en clubes como en selecciones nacionales. El entrenador español se encontraba sin equipo desde su salida del Valencia CF en 2020, etapa en la que dirigió 41 encuentros oficiales, con un balance de 16 victorias.

Antes de su paso por Mestalla, Celades desarrolló una importante labor en la selección española, dirigiendo a las categorías Sub-16, Sub-17 y Sub-21, donde destacó por su trabajo en la formación de jóvenes talentos.

Un pasado ligado al Real Zaragoza y a grandes clubes

Como futbolista, Albert Celades tuvo una carrera destacada en clubes de primer nivel como el FC Barcelona, Real Madrid, Celta de Vigo y Real Zaragoza. En el conjunto aragonés militó durante tres temporadas (2005–2008), disputando 85 partidos oficiales y anotando dos goles. Aquella etapa incluyó una clasificación europea y también el inicio de una decadencia deportiva que acabaría marcando al club.

Un reto mayúsculo en plena competición

Celades afronta ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera: debutar como entrenador en la Champions League, tomando las riendas de un equipo ya en marcha y con objetivos ambiciosos tanto en el ámbito nacional como internacional.

El Pafos FC apuesta así por la experiencia, el conocimiento del fútbol europeo y la capacidad de adaptación de un técnico que buscará consolidar al club entre los proyectos emergentes del continente y dar continuidad al crecimiento iniciado en los últimos años.