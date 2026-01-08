El Real Betis ve cómo el Borussia Dortmund frena sus intenciones de fichar a Fabio Silva

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 9 de enero de 2026

FRENADO

El Borussia Dortmund, por medio de su director deportivo, frena a los interesados en Fabio Silva y asegura que no tiene ningún deseo de desprenderse de él

ALEXIS DEJA CLARO SU FUTURO

"Si no quisiera estar aquí no habría venido al Sevilla", asegura y desvela ofertas de Brasil y Chile

HABRÁ CLÁSICO EN LA SUPERCOPA

El Real Madrid gana (2-1) al Atlético gracias a su efectividad y se cita con el Barça en la final

EL CHELSEA VUELVE A POR FERMÍN

El equipo londinense ha reactivado el interés por el jugador del Barcelona y prepara una gran oferta