Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse fuera de la convocatoria y Jorge Jesus da explicaciones

Cristiano Ronaldo se queda fuera de la convocatoria del Al Nassr ante Arkadag por decisión táctica, buscando preservar su físico de cara a compromisos clave

El pasado 14 de febrero, Cristiano Ronaldo volvió a vestirse de corto con el Al Nassr en el duelo liguero frente al Al-Fateh, en un partido que terminó 0-2 a favor del equipo saudí. El delantero portugués abrió el marcador en el minuto 18 tras un pase preciso de Sadio Mané, marcando su regreso tras haberse perdido tres partidos por una huelga personal. El conflicto se debía a que Ronaldo reclamaba decisiones pendientes y pagos atrasados por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF). Finalmente, tras llegar a un acuerdo y recibir todas las deudas pendientes, el delantero volvió a la acción en un Al Nassr que necesitaba su influencia en ataque.

Ausencia estratégica ante el Arkadag

Sin embargo, en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la AFC Champions League Two contra el Arkadag, surgió la sorpresa: Jorge Jesus, técnico del Al Nassr, decidió dejar a Cristiano fuera de la convocatoria. Esta decisión no se debió a lesiones ni conflictos, sino a un plan de rotación diseñado para cuidar la condición física del capitán. A sus 41 años, el delantero sigue siendo clave, pero el cuerpo técnico prioriza su rendimiento en compromisos importantes y evita sobrecargarlo en partidos considerados de menor riesgo.

El club saudí no ha emitido ningún comunicado médico que indique lesión grave, dejando claro que se trata de una estrategia para preservar la energía del jugador de cara a compromisos futuros en la liga doméstica y en torneos decisivos.

Rendimiento del portugués en la temporada

A pesar de su descanso, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número. Hasta la fecha, ha marcado 19 goles en 23 partidos, cifras cercanas a las de la temporada pasada, en la que anotó 35 goles en todas las competiciones. Su ausencia frente al Arkadag no afecta la confianza del club en su capacidad de liderar la ofensiva en los próximos compromisos, especialmente en la Saudi Pro League, donde el Al Nassr busca el título.

Gestión de minutos y plan a largo plazo

Según explicó Jorge Jesus, la decisión de rotar al delantero forma parte de un plan estratégico de gestión de cargas físicas: «Jugamos cada tres días y la exigencia física es alta, por lo que rotaremos a los jugadores. La edad de Cristiano es distinta a la del resto del equipo y ha realizado un gran esfuerzo en los últimos encuentros. Decidiremos su participación tras el entrenamiento de hoy».

El club prioriza la liga doméstica, por encima de los partidos iniciales de la AFC Champions League Two, y busca mantener a Ronaldo en óptimas condiciones para la recta final del campeonato y, de manera más amplia, para la preparación de la Copa del Mundo 2026.

Próximo compromiso y expectativas

Si todo marcha según lo previsto, Cristiano Ronaldo regresará al terreno de juego el 21 de febrero contra el Al-Hazem en la liga saudí, listo para seguir demostrando su nivel y aportando goles y liderazgo al equipo. Mientras tanto, el Al Nassr confía en su plantilla para afrontar la vuelta contra el Arkadag y asegurar su clasificación sin arriesgar la condición física de su estrella portuguesa.