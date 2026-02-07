Esteve Calzada analiza el presente y futuro del fútbol saudí en una entrevista exclusiva

Esteve Calzada, CEO de Al Hilal, analiza la ambición del club saudí, la liga local y la posibilidad de fichajes estrella en una entrevista exclusiva

El CEO del Al Hilal Saudi Club, Esteve Calzada, fue el invitado especial del programa “Super League”, emitido por ON Sport Channel, donde ofreció una entrevista en profundidad sobre la actualidad del fútbol saudí, el crecimiento de la liga, el impacto de las grandes estrellas y su propia trayectoria profesional tras dejar el Manchester City.

Durante la conversación, Calzada abordó temas clave como la situación de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, la posibilidad de incorporar a Karim Benzema, el nivel competitivo del campeonato y el ambicioso proyecto que lidera el Al Hilal.

Egipto como escenario y una experiencia memorable

El directivo español no ocultó su entusiasmo por su estancia en Egipto, país desde el cual se realizó la entrevista. Destacó especialmente el entorno y la riqueza cultural del lugar, subrayando que se trata de un destino turístico excepcional. Recordó que su última visita había sido años atrás, cuando formaba parte del FC Barcelona, y elogió de manera especial el Gran Museo Egipcio, al que calificó como una experiencia impresionante a nivel cultural y arquitectónico.

Benzema y la visión estratégica del Al Hilal

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la política de fichajes del club. Calzada explicó que tanto el presidente como la directiva están siempre atentos a las oportunidades que ofrece el mercado. En ese contexto, señaló que Karim Benzema representaba una ocasión única, acorde a la identidad de un club que aspira constantemente a incorporar a los mejores jugadores del mundo.

Desde su rol como CEO, reconoció que existía una gran ilusión por contar con el delantero francés. El análisis no se limitó únicamente al aspecto deportivo, sino también al impacto comercial. Según explicó, desde las primeras horas tras su llegada, el efecto fue inmediato en términos de ventas, visibilidad y rendimiento, ya que el jugador respondió con goles desde su debut.

El crecimiento imparable de la liga saudí

Calzada también se refirió a la decisión estratégica del gobierno saudí de apostar por el fútbol como motor de desarrollo. Gracias a una inversión sostenida, el aumento del nivel competitivo y la mejora de las condiciones de vida, la liga saudí se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para futbolistas de élite.

Remarcó que se trata de un campeonato altamente competitivo, lo que permite que los jugadores sigan siendo considerados por sus selecciones nacionales, desmontando el mito de que jugar en Arabia supone un paso atrás en la carrera deportiva.

Cristiano Ronaldo y los rumores mediáticos

Preguntado por la situación de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, Calzada optó por la prudencia. Aseguró no tener información directa sobre lo ocurrido y recordó que en muchas ocasiones los medios generan rumores que no siempre reflejan la realidad. Su mensaje fue claro: cautela y respeto ante situaciones ajenas a su club.

Una plantilla equilibrada y ambiciosa

El CEO destacó que Al Hilal cuenta con una plantilla de enorme calidad, con una combinación equilibrada de experiencia, talento y ambición. Explicó que el club se siente cómodo con el grupo actual y satisfecho con el trabajo realizado para competir al máximo nivel, tanto a nivel local como internacional.

Del Manchester City a Arabia Saudí: una decisión clave

Calzada confesó que su salida del Manchester City, tras 12 años en el club inglés, fue una decisión compleja desde el punto de vista emocional. Sin embargo, el proyecto del Al Hilal y las ambiciones que encontró en Arabia Saudí fueron determinantes. Señaló que había llegado a un punto natural de cierre tras alcanzar los mayores ingresos de la historia del City y que era el momento ideal para asumir un nuevo reto.

Profesionalización y crecimiento económico

Por último, resaltó el impacto positivo de la participación del club en el Mundial de Clubes, un torneo que ayudó a impulsar la visibilidad y los ingresos del Al Hilal. En los últimos dos años, explicó, el club ha trabajado intensamente para duplicar sus ingresos, mejorar infraestructuras, sistemas internos y elevar el nivel de profesionalización en todas las áreas.

El mensaje de Calzada fue contundente: Al Hilal no solo quiere ganar en el campo, sino construir un modelo sostenible y global que consolide su posición entre los grandes del fútbol mundial.