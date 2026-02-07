Rúben Neves cierra la puerta a Europa y renueva con Al-Hilal hasta 2029

Rúben Neves despeja cualquier duda sobre su futuro y prolonga su aventura en Arabia Saudí con una renovación de largo recorrido en Al-Hilal

El futuro de Rúben Neves ya tiene destino definido. El centrocampista portugués ha decidido continuar su carrera en Arabia Saudí, después de que Al-Hilal anunciara oficialmente la renovación de su contrato hasta junio de 2029. Con este movimiento, el club saudí disipa cualquier especulación sobre un posible regreso del jugador al fútbol europeo en el corto plazo.

La decisión llega en un contexto en el que el mercado saudí vuelve a ganar protagonismo, tras varias semanas de aparente calma. Operaciones de alto impacto y movimientos inesperados han vuelto a situar a la Saudi Pro League en el foco internacional, y la continuidad de Neves se presenta como uno de los golpes estratégicos más importantes del campeonato.

Un mercado saudí que vuelve a sacudir el panorama internacional

En los últimos días, Arabia Saudí ha vuelto a generar titulares con situaciones tan llamativas como la salida repentina de Karim Benzema, intercambios de jugadores de primer nivel y ahora la continuidad de uno de los mediocentros más cotizados del torneo. Rúben Neves, que finalizaba contrato el próximo verano, era uno de los nombres que más interés despertaba fuera del país.

A punto de cumplir 29 años, y tras dejar el Wolverhampton en 2023 por una cifra cercana a los 55 millones de euros, todo apuntaba a que el futbolista luso podría plantearse una vuelta al fútbol europeo. Incluso durante el pasado mercado invernal se habló de una salida anticipada mediante un traspaso simbólico.

Una oferta imposible de rechazar

Sin embargo, la realidad fue otra. Desde Portugal aseguran que Al-Hilal puso sobre la mesa una propuesta económica “mareante”, decisiva para que Neves descartara cualquier alternativa. Una vez cerrada la ventana de fichajes en Arabia, el centrocampista optó por la estabilidad, el proyecto deportivo y un contrato de larga duración que refuerza su papel como líder del equipo.

El club, dirigido por Simone Inzaghi, se asegura así la continuidad de una de sus piezas más influyentes dentro y fuera del campo.

Rúben Neves, pieza clave del proyecto de Inzaghi

Desde su llegada, Rúben Neves se ha convertido en un jugador estructural para Al-Hilal. Sus números avalan su importancia: 115 partidos disputados y un palmarés que incluye Liga, Copa y dos Supercopas. Más allá de los títulos, su impacto se refleja en el rendimiento colectivo y en la fluidez del juego.

Esta temporada, actuando como mediocentro, el portugués ha firmado 9 goles y 6 asistencias en 24 encuentros oficiales, registros poco habituales para un futbolista que opera en la base del centro del campo.

Datos que explican la renovación

En competición liguera, los números son aún más contundentes. En 19 partidos de liga, Neves ha participado directamente en 13 goles, con 8 tantos y 5 asistencias. Estas cifras refuerzan la idea del club de blindar a su cerebro futbolístico y consolidarlo como eje del proyecto.

Un mensaje directo al fútbol europeo

Con esta renovación, Al-Hilal no solo retiene talento, sino que lanza un mensaje claro al mercado internacional: el campeonato saudí está preparado para competir, crecer y mantener a sus estrellas. El siguiente objetivo del club pasa ahora por asegurar la continuidad de otros referentes como Kalidou Koulibaly, en un proyecto que no deja de ganar peso global.