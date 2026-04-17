Iraola: "No sé qué voy a hacer la próxima temporada"

El todavía entrenador del Bournemouth asegura que su decisión de marcharse no viene motivada por tener un acuerdo con otro equipo: "Ya habrá tiempo para pensarlo más tarde"

El futuro de Andoni Iraola, por más que se le esté vinculando a varios clubes, sigue siendo una incógnita total. Su nombre ocupa gran parte de los titulares de prensa ya que son varios los banquillos que le están haciendo hueco. Crystal Palace y Bayer Leverkusen son los clubes mejor posicionados para hacerse con sus servicios, pero el técnico vasco ha querido dejar claro que, a día de hoy, no tiene decidido su próximo destino. Su única certeza es que no continuará en el AFC Bournemouth la próxima temporada.

No tiene acuerdo con ningún club de momento

Después de tres años al frente del conjunto inglés, Iraola ya ha comunicado su decisión de no renovar contrato y cerrar una etapa que le ha consolidado en la élite del fútbol. Sin embargo, el entrenador insiste en que su salida no responde a ningún acuerdo previo ni a negociaciones con otros clubes, pese al fuerte interés que ha despertado en el mercado. "La decisión no ha estado influenciada por otro club. Era seguir aquí o no. No sé qué voy a hacer la próxima temporada. No sé si voy a estar en un club o en una selección. No tengo ni idea de qué va a pasar", aseguró ante los periodistas en rueda de prensa.

Este mensaje tan directo contrasta con el ruido mediático que rodea su figura. En las últimas semanas, su nombre ha sido relacionado con varios proyectos importantes. En Bilbao, por ejemplo, ha aparecido como uno de los grandes candidatos tras la decisión de Ernesto Valverde de no continuar. Sin embargo, San Mamés no parece que vaya a ser su destino ya que el Jon Uriarte tiene un acuerdo verbal con Edin Terzic. Pese a ello, el pasado de Iraola como jugador rojiblanco -con más de 500 partidos en doce temporadas-, le coloca inevitablemente como una opción natural para el banquillo.

Al mismo tiempo, en Inglaterra, el Crystal Palace ya habría movido ficha para convencerle con una oferta potente, mientras que desde Alemania el Bayer Leverkusen también sigue de cerca su situación de cara a un proyecto a largo plazo. Pese a todo ello, Iraola mantiene la calma y asegura que no tiene prisa por resolver su futuro. "No sé si me creerás, pero es la verdad. Tampoco tengo ninguna prisa por saberlo. He tomado una decisión muy importante y ahora quiero concentrarme en los seis partidos que tenemos. Ya habrá tiempo para pensarlo más tarde", añadió.

Una decisión madurada con el Bournemouth

El técnico guipuzcoano quiere centrar todas sus energías en cerrar de la mejor manera posible su etapa en el Bournemouth, dejando en segundo plano cualquier especulación sobre su próximo destino. Una postura que refleja tanto su profesionalidad como su forma de entender los tiempos en el fútbol.

Sobre la decisión de marcharse, Iraola reconoce que no ha sido sencilla. Aunque ha vivido momentos más trascendentales en su carrera, admite que este paso le ha generado muchas dudas internas a lo largo de la temporada. "He hablado con el club durante toda la temporada y hemos sido muy abiertos sobre ello y creo que no ha sido una sorpresa para ellos y que están preparados para esto. Pero ha sido difícil, sí", confesó.

Esa transparencia con el club ha sido una de las claves de un proceso que, según explica, ha ido madurando con el tiempo. Hubo momentos en los que parecía inclinarse por continuar, y otros en los que veía más claro cerrar el ciclo.

Asume el riesgo de equivocarse al decidir marcharse

Más allá de la decisión, Iraola no ha escatimado elogios hacia el Bournemouth, un club en el que ha encontrado un entorno muy especial durante estos tres años. Su discurso refleja un fuerte vínculo emocional muy fuerte con la entidad inglesa. "Este club tiene cosas que no voy a encontrar en ningún otro lugar", aseguró, destacando el ambiente y las condiciones de trabajo que ha tenido desde su llegada. De hecho, el técnico reconoce que su día a día en el club ha sido plenamente feliz. "Llegaba cada día a trabajar con una sonrisa en la cara".

Con todo, ha optado por dar un paso al lado en el momento que considera adecuado, incluso asumiendo el riesgo de equivocarse en la decisión. "Prefiero cometer el error de pensar que me debería haber quedado una temporada más antes que pensar que me quedé un año de más", concluyó.

De esta forma, mientras el mercado comienza a agitarse a su alrededor y varios clubes esperan una respuesta, Iraola mantiene el foco en sus últimas semanas al frente del Bournemouth y evita cualquier compromiso de futuro. Por ahora, no hay destino elegido, aunque a buen seguro que su nombre será uno de los grandes protagonistas del próximo verano.