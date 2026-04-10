Johan Manzambi: la joya del Friburgo que está en la lista de varios grandes de Europa

El centrocampista suizo de veinte años está firmando una temporada espectacular en Alemania, tras brillar contra el Bayern y dominar al Celta de Vigo en la Europa League, varios gigantes europeos ya lo tienen en el radar para la próxima temporada

Lo de esta temporada está siendo una auténtica locura, el joven futbolista suizo de apenas 20 años se ha convertido por méritos propios en una de las grandes revelaciones de la campaña vistiendo la camiseta del Friburgo. El centrocampista procedente de Ginebra está demostrando un nivel espectacular semana tras semana, y su nombre ya empieza a sonar con muchísima fuerza en las oficinas de los clubes más poderosos de Europa.

Su impacto sobre el terreno de juego es total, hace apenas unos días ya logró destacar siendo uno de los mejores de su equipo ante el Bayern Múnich, un partido de máxima exigencia donde incluso llegó a marcar un gran gol, a pesar de la derrota final frente al cuadro bávaro. Pero su verdadera consagración en los grandes escenarios europeos llegó en la noche de ayer. En sus primeros cuartos de final de la Europa League, el joven pivote defensivo volvió a dominar por completo el ritmo del partido frente al Celta de Vigo.

Exhibición frente al Celta y números de auténtico crack

En la contundente victoria por 3-0 en el partido de ida, un resultado que deja a los gallegos con un pie y medio fuera de la competición, el suizo fue el amo absoluto del centro del campo. El jugador repartió una asistencia clave y mandó un potente remate al palo, demostrando a todos los presentes que, aunque parte habitualmente como pivote defensivo, tiene una proyección ofensiva brutal y mucho peligro.

Sus estadísticas de este año hablan por sí solas y son impresionantes para alguien que juega en esa zona del campo, ya acumula 5 goles y 4 asistencias esta temporada. En el total de su etapa con el primer equipo germano, ya suma 48 partidos oficiales, dejando claro que es una pieza clave e insustituible en el esquema de Julian Schuster. El talento nacido en Ginebra destaca principalmente por su tremendo poderío físico, su velocidad en las transiciones y una enorme capacidad para asomarse al área rival cuando el equipo necesita un empujón.

Se avecina una posible puja millonaria en el próximo mercado de fichajes

Como es lógico, este altísimo nivel ha provocado el interés de muchos clubes de Europa. Hasta siete equipos del continente están siguiendo muy de cerca su evolución esta temporada, destacando el fuerte interés del Bayern Leverkusen, el Manchester United y el Nápoles. Todos quieren llevarse a una de las promesas más brillantes de la Bundesliga, un futbolista que ya es internacional absoluto con la selección suiza.

El gran obstáculo para los compradores es que sacarlo de la liga alemana no será nada barato, ya que no tiene cláusula de rescisión. El Friburgo lo tiene bien atado con un contrato en vigor hasta el lejano mes de junio de 2030. Aunque su valor de mercado supera los 35 millones de euros, el club no tiene ninguna necesidad de vender rápido. La directiva exigirá superar una dura subasta y las estimaciones del mercado apuntan a que el precio final del traspaso podría rondar los 50 millones de euros, una cantidad aproximada que refleja la gran confianza que el club tiene en su jugador.