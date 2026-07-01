Míchel se frota las manos con Jano Monserrate, el nuevo fichaje del Ajax

Míchel, que ya cuenta oficialmente con el fichaje de Jano Monserrate, ata hasta 2030 a la joya que deslumbró en el Atlético y consiguió la confianza de Simeone y Fernando Torres

El Ajax ha confirmado el fichaje de Jano Monserrate hasta 2030. Míchel contará con una de las joyas que pertenecía a la cantera del Atlético de Madrid, debutando incluso con el primer equipo esta temporada en LaLiga EA Sports. De esta manera, el extécnico del Girona se fijó en su figura para su proyecto en la liga de Holanda. Además, viene de ser clave con el filial colchonero, dirigido por Fernando Torres.

Jano Monserrate, campeón con el Atlético Madrileño, se convierte en su nueva apuesta de futuro

Míchel se lleva a una de las perlas de la cantera del Atlético de Madrid, dónde ha ido de menos a más en las últimas temporadas. Jano Monserrate se proclamó campeón de Liga y de la Copa de Campeones con el Atlético Madrileñoi, que actualmente dirige Fernando Torres. El mediapunta ha sido importante a lo largo de la temporada en el filial colchonero, que se ha quedado a las puertas de consumar su ascenso a Segunda División.

El Atlético Madrileño cayó derrotado en las semifinales del playoff de ascenso ante la Ponferradina, muy cerca de alcanzar el partido decisivo. En cualquier caso, Míchel le gana la partida a otros posibles pretendientes que pudiese tener Jano Monserrate, que podría desempeñarse a la perfección en el 4-2-3-1 que acostumbra a jugar el técnoco madrileño. Sin embargo, el jugador de 20 años puede jugar también de centrocampista puro o pivote.

Jano Monserrate se ganó la confianza de Fernando Torres y el 'Cholo' Simeone

Por otra parte, Jano Monserrat cuenta con experiencia en la selección española sub-19, dónde llegó a disputar cinco encuentros en los choques de clasificación para el Europeo, dónde logró un gol en el empate contra Italia. Además, el nuevo fichaje del Ajax de Amsterdam dejó un tanto y una asistencia frente a Rumania que explican su alto potencial en el fútbol con tan solo 20 años. Paco Gallardo no dudó en su convocatoria.

Jano, que se dejó querer por Simeone, ha ido dando pasos poco a poco en el mundo del fútbol, llegando a recibir la llamada del Atlético y ganándose la confianza de Fernando Torres pero también la de Simeone, que le hizo debutar en Primera División. El mediapunta tuvo su día frente al Levante, dónde recibió los halagos del argentino: "Jano viene trabajando muy bien con nosotros y con la cantera. Estoy muy contento por él".

El nuevo jugador del Ajax, que viene sonando su fichaje desde hace días, llegó a destacar, en una entrevista en AS, los nombres de Odegaard o Silva como futbolistas que puden resumir cómo es Jano Monserrate en el terreno de juego: "Obviamente siempre mi referente ha sido Messi. Pero según fui creciendo mi referencia fue mucho Silva, que creo que tenemos características parecidas o por ejemplo Odegaard, jugadores zurdos"

Comunicado oficial del Ajax anunciando el fichaje de Jano Monserrate

Ajax y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso inmediato de Jano Monserrate. El centrocampista de 20 años ha firmado un contrato de cuatro años con el club de Ámsterdam, que se extiende hasta el 30 de junio de 2030. Monserrate se incorporará de inmediato al equipo sub-23 del Ajax.

Monserrate (28 de enero de 2006, Zaragoza, España) comenzó su carrera en el Real Zaragoza y es internacional juvenil con España. El centrocampista se unió al equipo sub-19 del Atlético de Madrid a mediados de la temporada 2024/2025. En la capital española, se consolidó como titular en el filial. El 31 de enero de 2026 debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid en el partido de liga contra el Levante UD.