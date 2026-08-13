La reacción de Casemiro al gesto de Messi: "Nunca había visto eso en mi vida"

Casemiro se rindió ante el gesto de Lionel Messi, que decidió jugar con el Inter Miami apenas unos días después del fallecimiento de su padre. El brasileño destacó el compromiso del argentino y aseguró que nunca había visto algo igual en su carrera

La presencia de Lionel Messi en el partido ante el León no pasó desapercibida. El argentino regresó al terreno de juego a pocos días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Disputó la segunda parte del encuentro de la Leagues Cup, un gesto que fue especialmente valorado por uno de sus nuevos compañeros en el Inter Miami, Casemiro.

El centrocampista brasileño destacó después del encuentro el compromiso mostrado por Messi con el equipo en un momento especialmente complicado a nivel personal. “Es un ejemplo”, afirmó Casemiro en la zona mixta después de la derrota del conjunto estadounidense por 2-3.

El exjugador del Real Madrid reconoció que el argentino está atravesando “una etapa muy mala”, pero puso el foco en su decisión de estar junto al equipo pese a las circunstancias. Para Casemiro, se trata de una muestra del compromiso de Messi con sus compañeros y con la entidad. “Nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí”, aseguró.

Messi volvió pese al duro momento personal

Messi no se había reincorporado a la dinámica del Inter Miami desde el fallecimiento de su padre el pasado sábado. El futbolista había viajado a Argentina junto a su familia y, aún así decidió ponerse a disposición del cuerpo técnico para enfrentarse al León.

El argentino comenzó el encuentro desde el banquillo y saltó al terreno de juego tras el descanso. Su entrada, sin embargo, no pudo cambiar el destino del partido. El Inter Miami terminó cayendo por 2-3 y quedó eliminado de la Leagues Cup, competición que conquistó en 2023 y en la que alcanzó la final la pasada temporada.

Casemiro no dudó en relacionar el compromiso mostrado por Messi con su grandeza como futbolista. “Por eso es tan grande”, explicó el brasileño, que también lo situó entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Un nuevo golpe para el Inter Miami

La eliminación deja al conjunto de Florida con un único gran objetivo en lo que queda de temporada: la MLS Cup. El equipo ya había quedado fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf en los octavos de final y ahora se despide también de la Leagues Cup después de sumar únicamente una victoria en sus tres partidos.

La defensa volvió a ser uno de los principales problemas. El Inter Miami encajó siete goles en esos tres encuentros, una fragilidad que Casemiro tendrá que ayudar a corregir tras su llegada al club. “En el fútbol atacan todos y defienden todos”, recordó el centrocampista, consciente de que el equipo necesita mejorar colectivamente para pelear por títulos.

El Inter Miami marcha segundo en la Conferencia Este de la MLS y mantiene intactas sus opciones de luchar por el campeonato. El mensaje que recibió desde su llegada, según explicó, fue claro: en Miami no basta con competir, el objetivo es ganar y levantar trofeos.